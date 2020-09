Diese drei Frauen schlugen die SVP: SP und Grüne sind die grossen Gewinner der Richterwahlen

Dem Bezirksgericht Aarau (8 Laienrichter) gehören künftig vier Frauen an (bisher 2). Das Durchschnittsalter der Rich­- ter ist leicht gesunken (neu 54,2 Jahre). Der Anteil der ausgebildeten Juristen gestiegen (plus 2). Und die SVP ist nicht mehr dabei: Nachdem sie schon vor vier Jahren ihren dritten Sitz verloren hatte (an die GLP), schafften jetzt auch ihre beiden Bisherigen Hans Hartmann (Gränichen) und Marcel Suter (Oberentfelden) die Wiederwahl nicht mehr. Sie schnitten in der Stadt Aarau derart schlecht ab, dass ihnen am Schluss 38 respektive 124 Stimmen fehlten.

Neu sechs der acht Richter aus Aarau

Grosse Gewinner sind die SP (neu zwei Sitze) und die Grünen (neu einen Sitz). Und bei den Kandidaten überstrahlt das Ergebnis von Martina Suter alles: Die erstmals antretende Freisinnige schaffte es auf Anhieb auf den dritten Platz. Das Bezirksgericht ist künftig vor allem ein Stadtgericht: neu stammen sechs der acht Richter aus Aarau (bisher vier).