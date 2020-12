Diese Aargauerin arbeitet seit 40 Jahren in der Alterspflege – und prägte zwei Pflegezentren mit

Vielleicht lag alles daran, dass sie ihre Grosseltern nie kennen lernen konnte. Ihre Eltern waren schon älter, als Dominique Deubelbeiss vor 56 Jahren auf die Welt kam. Sie wuchs in einer sehr fortschrittlichen Familie auf, wie sie sagt, stets umgeben von Erwachsenen: Ihr Vater war Golflehrer in der Parkanlage von Bad Schinznach, ihre Mutter – eine starke Persönlichkeit, die sie eindeutig geprägt hat – führte das dortige Restaurant. Von Erwachsenen umgeben, war sie aber immer von den noch älteren Menschen fasziniert. Was diese zu erzählen hatten, war für sie von unermesslichem Wert. «Alte Menschen sind das Fundament der Gesellschaft», sagt Dominique Deubelbeiss.

Ohne eigene Grosseltern, suchte sie den Kontakt zu anderen: Mit 16 Jahren machte sie eine Schnupperlehre in Brugg, wo heute das Pflegezentrum Süssbach ist. Es folgte die Ausbildung zur Pflegefachfrau im damaligen Regionalspital. Als 25-Jährige war sie bereits Abteilungsleiterin, die erste auf der neu geschaffenen Geriatrieabteilung. Mit 27 wurde sie dort die erste Oberschwester.

«Ich bin sehr initiativ, gehe offen auf Menschen zu und sage direkt, was ich gut und was ich weniger gut finde. So wurden mir Türen geöffnet», erklärt Dominique Deubelbeiss die Grundlage für ihre steile Karriere. «Und: Wir haben Vollgas gegeben», erinnert sie sich an die Zeit, als sie als junge Oberschwester im Akutspital ein junges und lebhaftes Team führte.

Das heutige Süssbachhaus baute sie damals mit auf. «Die Neuorganisation der Geriatrie war mir ein Anliegen», sagt sie. Dass diese Arbeit anerkannt werde, bezeichnet sie gar als ihr persönliches Lebensziel. «Alterspflege hat keinen so hohen Stellenwert, denn man ist krank und es geht um den Tod.»

Im Gespräch erzählt Dominique Deubelbeiss ihren Werdegang schnell, inhaltsreich und präzise. Und nebst ihrer Initiativkraft und Führungsgabe zeigt sie auch das Flair für eingehende Sätze. Beispiel: «Das Alter hat viele Farben, obwohl man grau wird. Und erst wenn man grau wird, merkt man, dass es Farben gibt. Man muss diese wahrnehmen und schätzen.» Oder: «Damit das Alter kein Verlustgeschäft wird, muss man schon früh mit dem Loslassen anfangen. Wir sind nur Gäste auf dieser schönen Welt.»

In Brugg ging eine Tür zu, in Suhr öffnete sich ein Tor

Nach 22 Jahren voller Errungenschaften in Brugg wurde das dortige Spital geschlossen und Dominique Deubelbeiss als Leitungsmitglied gekündigt. «Zeit für etwas Neues», sagte sie sich und bewarb sich beim Suhrer Pflegezentrum Lindenfeld, das sich damals im Aufbau befand.

Das war 2006. Zu Beginn führte das Lindenfeld die Demenzabteilung, eingemietet im Aarauer Kantonsspital. Dazu zwei Geriatrie- und eine Demenzabteilung in Brugg. Dominique Deubelbeiss pendelte zwischen ihrer neuen und alten Wirkungsstätte. Schon damals leiteten Sven Egger und sie Teilbereiche im Lindenfeld, Isabelle Amrhein stiess später hinzu. Die Gesamtführung lag bei Direktor Thomas Holliger, der letzten Juni unverhofft verstarb. Die Geschäftsleitung führen sie seitdem aufgeteilt zu dritt.

Heute bietet das Lindenfeld 150 Plätze für Menschen in kürzeren Krisensituationen, etwa nach einem Unfall oder in Langzeitpflege. Die beiden ältesten Bewohnern sind seit 30 Jahren dort. 200 Personen kommen und gehen jedes Jahr, insbesondere in der Übergangspflege, darunter Schwerstbehinderte wie querschnittsgelähmte, hirnverletzte oder palliativ zu betreuende Menschen. Das spezialisierte Pflegeangebot hebt das Lindenfeld von üblichen Altersheimen ab.

Zwei Demenzabteilungen mit 42 Plätzen werden geführt: eine für mobile und eine für bewegungsbehinderte Menschen. «Sie sollen im richtigen Setting untergebracht werden», sagt Dominique Deubelbeiss. Im März 2019 wurde das neue Demenzzentrum Haus am Teich eingeweiht – ein zentraler Meilenstein für das Lindenfeld und für sie persönlich. Demenzkranke können sich dort in einem sicheren Umfeld frei bewegen, wann sie wollen. «Wir wollen Sicherheit und Freiheit anbieten», erklärt sie die Idee. Und nach über eineinhalb Jahren Erfahrung kann sie sagen: Es ist eine Erfolgsgeschichte. «Wir müssen ihnen das richtige Umfeld geben.» Das Leben in einem Heim müsse lebenswert sein.

Coronakrise: Froh um Besuche an Weihnachten

Als nächste Herausforderung sieht sie die Generation der Babyboomer, die in den nächsten Jahren mit anderen Bedürfnissen in die Altersheime kommen wird. Zuerst gelte es aber, die Coronakrise zu meistern. Im Lindenfeld läuft dies gut, im Heim intern hat sich niemand angesteckt. Sie ist froh, dass gerade jetzt vor Weihnachten nicht wieder ein Besucherstopp verhängt wurde. «Die Menschen wohnen hier», der Kontakt zu Angehörigen sei wichtig.