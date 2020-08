Diese Aarauerin sucht die Liebe in einem sprechenden Bürokomplex – «Freier Film» zeigt den Streifen

Sie hat sich daran gewöhnen müssen. An ihren Anblick auf Kinoleinwand, riesenhaft, in Nahaufnahme. Wie sie zärtlich einen Heizkessel umarmt. Oder wie sie den arabischen Putzmann küsst, mit dem sie noch kein Wort geredet hat. «Es ist ein merkwürdiges Gefühl, sich selbst im Kino zu sehen», sagt Kathrin Veith (37) und lacht. «Aber es legt sich langsam.»

Der Film ist «aussergewöhnlich», aber reizvoll

Die Aarauerin Kathrin Veith spielt die Hauptrolle der Nachtwächterin in Carmen Stadlers melancholischem Komödiendrama «Sekuritas», das aktuell in den Kinos läuft. Wobei; die Hauptrolle spielt eigentlich der Bürokomplex, in dem der Film spielt. Ein Gebäude, dem Abriss geweiht, das sich ein letztes Erlebnis wünscht. Eine Liebesgeschichte soll es sein, und so dirigiert und lenkt das Gebäude Nacht für Nacht schräge Figuren durch seine Gänge.

Das tönt skurril und ist es auch. Gesprochen wird nicht viel, die Geschichten leben von den nächtlichen Geräuschen, von Mimik, von Gestik. «Es ist ein aussergewöhnlicher Film», sagt auch Kathrin Veith, aber genau deshalb so reizvoll. Sowohl für sie als Schauspielerin, als auch für den Zuschauer, der die Musse hat, sich auf das Tempo der Geschichte einzulassen.

«Sekuritas» ist nicht nur Veiths erste Hauptrolle, sondern ihre erste Filmrolle überhaupt. Und nun ist der Film nach Premieren an Filmfestspielen in Tallinn und Saarbrücken, in Zürich und an den Solothurner Filmtagen in Aarau zu sehen, im «Freien Film». Der erste Auftritt als Filmschauspielerin vor heimischem Publikum. Das fühle sich etwas speziell an, sagt Veith. «Aber vor allem ist es Vorfreude.» Dass der Film ausgerechnet in diesen für Kinos bitteren Zeiten läuft, erachtet Veith nicht nur als Nachteil: «Das verschafft dem Film die Zeit und den Raum, die er braucht.»