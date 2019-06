Mitglied ausgewechselt

Nach ungefähr zehn Jahren machte Schlagzeuger Nuno den freundschaftlichen Ausstieg. Mit der gleichen Nonchalance wie bei der Bandgründung wurde ein Ersatz gefunden. Simon Graf aus Hägglingen, mit 27 etwas jünger als die anderen beiden. Kein Punk, dafür hat er Schlagzeug studiert. «Zuerst bin ich übergangsmässig für Konzerte eingesprungen», sagt Graf. Nach einem gemeinsamen Wochenende in Hamburg war klar, dass die Beziehung nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich funktionierte. Dass Graf noch einen längeren Auslandaufenthalt geplant hatte und sich noch nicht ganz sicher war, ob er wirklich Bandmitglied werden wollte, ignorierten die bestehenden Bandmitglieder konsequent und so trat Graf nach einer längeren Fernbeziehung definitiv der Band bei.

«Greenfield»-Notfalleinsatz

In den zwei Jahren zu dritt haben sie schon einiges erlebt. Im letzten Sommer waren sie an einem Workshop am Open Air Greenfield – quasi das Matterhorn in der Musikszene der jungen Männer. Während Graf das Glück hatte, ein Ticket für das Festival zu haben und bleiben konnte, fuhren Mäder und Maurer nach dem Festival wieder nach Hause. Kurz vor Kölliken rief ein Organisator an: «Ihr könnt am ‹Greenfield› spielen.» Eine Band war ausgefallen. Kleines Problem: Das Konzert sollte in wenigen Stunden stattfinden. Keine Frage, dass Mäder und Maurer sofort umkehrten und zurück nach Interlaken rasten. «Das war ein Riesendruck», erinnert sich Mäder. «Wir wussten, wenn wir zusagen, muss es klappen.» Nach der Zusage für das OK riefen sie ihren Bandkollegen Graf an. «Du musst sofort aufhören zu trinken», schärften sie ihm ein. «Ich dachte zuerst, die seien neidisch, weil ich noch am Greenfield war», sagt Graf. Am Schluss ging das Timing auf, «Selbstbedienung» spielte am Greenfield, schon zum zweiten Mal nach ihrem Konzert 2017.

Der Sound der Band ist im Laufe der Jahre melodiöser geworden. «Wir sind aber nicht brav geworden», betont Maurer. «Einfach erwachsener», sagt Mäder. Man mache sich mehr Gedanken. «Wir zeigen immer noch den Mittelfinger – einfach geschmacksvoller.» Im Mai haben sie ihre neue Single «Zu Hause» herausgegeben. Als Gastsängerin haben sie Fabienne Erni von der bekannten Folk-Metal-Band Eluveitie gewinnen können. Simon Graf kannte die Sängerin noch aus Schulzeiten und hat sie einfach mal gefragt.