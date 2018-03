Zwölf Jahre hat es gedauert, jetzt ist es vollbracht: Der sanierte Werkhof in Küttigen wurde am Samstag eingeweiht. «Es ist ein Wunder, dass er heute so dasteht», sagte Architekt Markus Affentranger an der Feier. Er hatte das Projekt durch alle Höhen und Tiefen begleitet – vor allem Tiefen gab es einige. Auch Gemeindeammann Tobias Leuthard blickte zurück auf die «lange und schwierige Geschichte» der Sanierung. Seit 2006 war klar, dass die Bausubstanz ersetzt werden musste. Aus Kostengründen wurde das Projekt aber jahrelang zurückgestellt, auch wegen anderer Projekte wie etwa dem Neubau Schulhaus Dorf.

Als die Bauverwaltung mit der Projektausarbeitung begann, wurde schnell klar: Das Mehrzweckgebäude, das sich Bauamt und Feuerwehr teilen, muss vergrössert werden. «Wir haben uns sogar die Frage gestellt: Braucht es noch eine Feuerwehr Küttigen? Oder wäre eine Fusion mit Aarau sinnvoll?» Der Gemeindeammann gab die Antwort gleich selbst: «Nein, es ist günstiger, wenn die Feuerwehr kommunal bleibt.»

2013 wurde die Sanierung dringend. «Wir mussten endlich loslegen.» Doch immer wieder war der Wurm drin: eine ganz schlechte Statik im alten Gebäude, Verzögerungen in Planung und Umsetzung. Zuletzt noch die Böden, die schlechter waren, als angenommen. Die auf Herbst 2017 geplante Einweihung des Werkhofs musste verschoben werden.

Umso mehr waren alle Beteiligten stolz, den neuen Werkhof endlich präsentieren zu können. Schon im Januar sind Bauamt und Feuerwehr eingezogen. Leuthard: «Die Rückmeldungen sind durchwegs gut – auch aus der Bevölkerung habe ich viel Positives gehört.» Der Gemeindeammann nutzte die Gelegenheit, allen Beteiligten und den Anwesenden zu danken – «insofern sie Küttiger und Steuerzahlende sind!» Auch wenn das Projekt mit einem Budget von knapp 3,5 Millionen Franken manchem feudal erscheinen möge: «Das ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist in guter Qualität gebaut – auch für nächste Generationen.»

Budget überschritten

Die Geldfrage ist noch nicht ganz geklärt. Denn: Das Budget musste überschritten werden. Leuthard stellte aber klar: «Da die Aargauische Gebäudeversicherung einen höheren Betrag als zuerst gedacht in Aussicht gestellt hat, könnte es sich am Schluss gleich aufheben.» Genaueres sagen kann Leuthard, wenn die definitive Abrechnung vorliegt. Das dürfte frühestens im Herbst der Fall sein.

Eine weite Reise hinter sich hatte Gastredner Laurent Wehrli. Der FDP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Feuerwehrverbandes war extra aus Montreux angereist. Doch sein Name verrät es: «Ich bin ein Küttiger, einer von euch.» Wehrli lobte die Bereitschaft der Feuerwehr, Probleme zu lösen, welche andere verursacht hätten. Doch er konstatierte auch eine Veränderung in der Gesellschaft: «Massnahmen der Feuerwehr stossen zunehmend auf Unverständnis.» Auch die Arbeitgeber seien weniger tolerant. «Um die Wertschätzung wieder zu steigern, sind genau solche Projekte, ein solcher Einsatz wie hier in Küttigen nötig.»

Wie die Feuerwehr Küttigen vom neuen Magazin profitiert, erklärte Kommandant Daniel Wernli: «Wenn bei Einsätzen früher 40 bis 50 Leute in die Halle rannten, wurde es oft sehr eng. Jetzt haben wir einen Drittel mehr Hallenfläche.» Wernli beobachtet eine erfreuliche Entwicklung in der Feuerwehr: «Vor fünf Jahren waren wir 56 Leute, heute sind wir 86 – darunter auch immer mehr Frauen.» Wernlis Erfolgsrezept lautet: auf die Leute zugehen und Präsenz markieren. So wie bei der Werkhofeinweihung. «Natürlich haben wir die Rekrutierung immer im Hinterkopf», sagt Wernli, «über neue Gesichter sind wir immer froh.»