Guido Huwiler (57) lacht schallend. Klar, er war der fluchende Velofahrer, der sich mit der Abkürzung über die Autobahn einen Umweg sparen wollte. Und diese Geschichte ist nur eine, die so unerwartet endet, wie so viele zuvor: Die Chinesen packten Huwiler und dessen Velo auf ihren Pick-up und chauffierten ihn bis zu der gewünschten Kreuzung.

So etwas hatten die beiden chinesischen Polizisten wohl ihrer Lebtage noch nicht gesehen: Da stand einer vor ihnen, im Velodress und mit Bart bis auf die Brust, und wetterte und fluchte, dem Teufel ein Ohr ab. Auf Berndeutsch. Und das alles vor einem Tunnelportal auf einer Autobahn Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan.

Im Mai 2016 sind die Aarauer Rita Rüttimann Huwiler und Guido Huwiler mit ihren Velos losgefahren. Alle paar Monate berichtet die AZ darüber, was die beiden unterwegs erleben (zuletzt am 20.2.18.). Begleiten kann man die beiden auf dem Blog ausgebuext.com oder auf Facebook unter «ausgebüxt».

Es ist diese Hilfsbereitschaft, es sind diese Begegnungen, die Guido Huwiler und seine Frau Rita Rüttimann Huwiler (59) seit Mai 2016 antreiben. Vor gut 3,5 Jahren verkauften sie in Aarau ihr Hab und Gut, kündigten ihre Jobs, und fuhren los. Ihr Ziel: 2016; das Nordkap, 2017 waren es dann die Olympischen Winterspiele im Februar 2018 in Südkorea.

Hier startete Guidos Sohn Mischa Gasser in der SkiFreestyle-Kategorie Aerials. Eine Geschichte, die damals international für Schlagzeilen sorgte. Das chinesische Fernsehen, «Le Matin», «Eurosport», «Reuters», die BBC oder die «Washington Post» berichteten über die beiden Aarauer, die 17'000 Kilometer weit geradelt waren, um Mischa vor Ort die Daumen zu drücken. Eine Geschichte, die schon weit zurückliegt.

In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ritas Beckenbruch, zugezogen bei einem Velounfall in der Schweiz, ausgerechnet. Abertausende Kilometer lang war nichts passiert, dann der Unfall bei einem Besuch in der Schweiz, wegen eines Verbremsers auf einem Veloweg. «Eigentlich waren wir nur kurz in der Schweiz, um das Visum für China zu holen», sagt Guido und seufzt.