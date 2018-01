Am 27. November hat die Gränicher Gemeindeversammlung mit 256:221 Stimmen einen Verpflichtungskredit von 144 000 Franken für die Einführung von Tempo 30 in den Quartieren und ein Zonenfahrverbot in der Bleien gutgeheissen. Aller Voraussicht nach ist das Referendum dagegen nun zustande gekommen.