Eliane Rohr steht in ihrer Torten-Manufaktur an der Tramstrasse 25 in Suhr. Die Vitrine vor dem Verkaufstresen beherbergt zahlreiche Cupcakes. Hier findet jeder etwas; sogar gluten- oder laktoseintolerante Gäste kommen auf ihre Kosten. Auch kunstvoll verzierte Torten und Zuckermandeln in allen Farben sind in dem kleinen Lokal zu finden. Seit über zwei Jahren verkauft Rohr in ihrem Take-away Torten, Cupcakes und andere süsse Köstlichkeiten.

Schon der zweite Umzug

2012 hat die gelernte Gastro-Fachangestellte ihre Einzelfirma «Fairyhouse by Törtlifee» gegründet. Anfangs agierte sie noch von der heimischen Küche aus, drei Jahre später zog ihr Geschäft in die ehemalige Niederlassung der Neuen Aargauer Bank. Jetzt steht für Rohr und ihre zehn Mitarbeiter der nächste Schritt an: Geplant ist eine Expansion in das frühere «Alte Pöstli». An der Mittleren Dorfstrasse 2 sollen nebst einem Café auch Kursräume für Workshops entstehen, welche Interessierten die Welt der Cupcake- und Tortenbäckerei näherbringen.