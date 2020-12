Die «Stadtwächter»-Brauerei plant einen Neubau in der Telli – und sucht Aktionäre

Doch die Initianten wollen mehr – und die Kunden offenbar auch: «Trotz Coronakrise kam die Produktion diesen Sommer bereits an die Kapazitätsgrenze», schreiben sie in einer Mitteilung. «Um in Zukunft die Nachfrage nach dem regionalen Bier zu decken und die Kostenstruktur zu optimieren, planen die Stadtwächter mit der Entwicklungsstrategie 2020 einen grossen Ausbauschritt.» Die Produktionsmenge soll verfünffacht werden.

Neubau in der Telli

Dafür braucht es mehr Platz. Und einen neuen Standort. Die «Stadtwächter»-Initianten planen deshalb den Umzug in die Telli. Auf dem Areal des im September 2019 abgebrannten Restaurants Go West an der Weihermattstrasse in Aarau wollen sie bestehende Räume sowie einen Neubau beziehen, der durch den Grundeigentümer (Immobilieninvestor Martin Ammann) zuerst noch erstellt werden muss.

Die Brauerei will sich dort einmieten. «Wir planen, im 1. Halbjahr 2022 die Produktion am neuen Ort zu starten», sagt Brauerei-Verwaltungsrat Oliver Bachmann. Das Telli-Quartier befinde sich in einer grossen Umbruchphase; es werde durch weitere Entwicklungsprojekte wie den Kiff-Neubau und das Hangaar-Areal belebt. Und: Der Verbleib der «Stadtwächter» in Aarau sei auch ein Bekenntnis zum Standort.

Das alles kostet jedoch viel Geld. Die Rede ist von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 1,5 Mio. Franken. «Den grössten Teil davon brauchen wir für die neue Anlage und den Innenausbau», sagt Oliver Bachmann. Ausserdem werde man einige Zeit brauchen, um den Betrieb auf volle Leistung hochzufahren und die Strukturen zu professionalisieren – auch diese Zeit soll mit einem Teil der 1,5 Mio. Franken überbrückt werden.