«Die Stadt hat versagt»: Zwei Aarauer wollen die verbotenen Sandbänke zurück

Wer sich trotz Beschilderung und Absperrketten nicht an die Verbote hält, wird angezeigt. Das kostet 150 Franken. Die meisten der an die 200 Gebüssten kommen aus Aarau und den angrenzenden Aargauer Gemeinden. Warum, konnten sich die Verantwortlichen beim Kanton Solothurn auch nicht recht erklären – die Kommunikation war wohl nicht optimal.

Die Aarauer verstanden die Welt nicht mehr, als im Frühjahr – mitten im Shutdown – erstmals so richtig bekannt wurde: Der Kanton Solothurn hat das Gebiet «Grien» zwischen Erlinsbach und Wöschnau, gleich an der Kantons- und Stadtgrenze, unter strengen Naturschutz gestellt.

«Wenn wir an den Sandbänken sünnele und brötle, werden wir gebüsst. Mit dem Mitteldamm wird die Location abgerissen, wo wir für den perfekten Aareschwumm starten können. Das Türmli beim Eniwa-Kraftwerk, welches seit Jahrzehnten unser Stadtbild prägt, muss einem Betonblock weichen», zählen die jungen Aarauer auf und kommen zum Schluss: «Bei der Gestaltung unseres Naherholungsraumes hat die Stadt versagt!» Deshalb brauche die Stadt ein Konzept, wie der Aareraum so gestaltet werden könne, dass Natur, Energiegewinnung und die Menschen wirklich nebeneinander Platz haben, so die Petitionäre weiter.

Das Naturschutzgebiet an den Sandbänken sei völlig an den Realitäten vorbei gebaut worden. «Ein Naturschutzgebiet auf den Sandbänken ist genauso absurd, wie wenn man auf der Chinawiese in Zürich plötzlich ein Vogelschutzgebiet eröffnen würde. Es ist schlichtweg am falschen Ort», so Andreas Holenstein.

Man mag nun argumentieren, die Petition sei sehr viel mehr liberal als grün. Das stellen die beiden jungen Politiker in Abrede: Der Naturschutz liege ihnen am Herzen. «Naturschutz heisst aber nicht nur Reservate für bedrohte Vögel. In der Natur soll auch Platz für die Menschen sein», findet Fiona Wiedemeier. «Darum wollen wir der Aarauer Bevölkerung, welche kaum in die Neugestaltung ihres Naherholungsraums einbezogen wurde, mit dieser Petition eine Stimme geben.»

Auf der verbotenen Insel im Grien bei Erlinsbach/Wöschnau: