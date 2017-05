Im Gegenzug seien die Hochhäuser nur zulässig, so Stadtrat Lukas Pfisterer, «wenn das Stadion auch gebaut wird». Damit die Hochhäuser gebaut werden können, ist eine Teilrevision der Nutzungsplanung notwendig. Der Stadtrat will diese im Expresstempo vorantreiben. Im optimalen Fall soll sich der Einwohnerrat bereits im Dezember mit dem Geschäft befassen. Gegen seinen Entscheid kann das Referendum ergriffen werden. Falls dies geschieht, kommt es zu einer Volksabstimmung. Anschliessend sind Anpassungen am Gestaltungsplan nötig, deren Genehmigung Sache des Stadtrates ist.