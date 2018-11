Die fast leerstehende städtische Liegenschaft an der Heinerich Wirri-Strasse 3 (ehemals GastroSocial) erhält voraussichtlich weitere Mieter: Die Geschäftsstelle der neuen Kreisschule Aarau-Buchs soll dort einziehen.

Durch die Schulfusion sei Bedarf an Büroräumlichkeiten an einem zentralen Ort gestiegen, heisst es in einer Botschaft, die dem Kreisschulrat am Donnerstag vorgelegt wird. Weder die Geschäftsstelle der ehemaligen Schule Aarau (Hammer 18) noch der Kreisschule Buchs-Rohr (Schulhaus Suhrenmatte, Buchs) böten genügend Platz, um die neue Geschäftsstelle aufzunehmen.

Die Gemeinde Buchs konnte keine gemeindeeigenen Räume anbieten; in Aarau gibt es Platz im Rathaus (weil die Abteilung Informatik in die Heinerich Wirri-Strasse 3 zügelt) – oder eben dort. Das städtische Rathaus hielt die Kreisschule schliesslich für «aus lokalpolitischer Sicht» ungünstig, es würde zu sehr der Anschein einer Verwaltungsnähe zur Stadt Aarau erweckt. Man hat sich auf einen Mietzins von monatlich 9262.50 Franken für die gesamte Geschossfläche (657 m2) einigen können; hinzu kommen Mietkosten für zwei Besucherparkplätze. Es handle sich um einen «marktüblichen» Tarif. (nro)