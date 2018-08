Feinste goldene Ranken, delikate Gravuren, millimetergenau bemessene Rädchen, alles in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Die antike Spindeltaschenuhr von 1750 ist ein Meisterwerk, technisch wie auch ästhetisch. Aufgeklappt, ihr Innerstes offenbarend, liegt die Spindeltaschenuhr vor Ernst Senn (74) auf dem Tisch.

Mit dem Schlüssel – er ist kaum dicker als ein Zahnstocher und dennoch innen hohl – zieht Senn die Uhr mit eingebautem Schlagwerk auf. In hellem Ton erklingt die Stundenzahl. Doch damit nicht genug, es folgen drei weitere Schläge. Was hat das zu bedeuten? «Diese Uhr hat eine Viertelstundenrepetition, sie schlägt also alle 15 Minuten», erklärt Ernst Senn. «Früher, als die Häuser schlecht beleuchtet waren, blieb man so auch im Dunkeln über die Uhrzeit informiert.»

Diebesjäger und Uhrenliebhaber

Wie Senn, der ehemalige Polizist und Grenzwächter, zum Taschenuhren-Sammler wurde, ist eine lange Geschichte. Sie beginnt vor über 40 Jahren, noch bevor er mit der Festnahme eines schwer bewaffneten Diebes den grössten Coup seiner Polizeikarriere landet. Senns Vater, ein Werkzeugmacher, erbt eine mechanische Revue-Taschenuhr. «Die ist nie recht gelaufen, sie war mehr zum Anschauen», erinnert sich Senn. Doch dann bekommt er vom Onkel seine erste eigene Taschenuhr: eine silberne Longines mit Jahrgang 1891. «Die Technik und Mechanik haben mich einfach fasziniert», schwärmt Senn. «Ich schaue Uhren an, wie ein Mechaniker Autos anschaut.»