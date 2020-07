Die schönsten Erinnerungen an den Maienzug – Bilder, Videos und Geschichten von 1890 bis heute

Schau! da zieh’n in strammem Zuge/ Thatendurst’ge Kriegskadetten,/ Und dann – oh in welchem Fluge! –/ Hübsche Blondchen und Brünetten./ Vorn der Kleinen Sektionen,/ Traulich Hand in Hand geeint,/ Trippeln Zukunftsamazonen:/ Jede sich die Schönste meint!