Auffällig ist, dass nahezu alle grossen Produktionen im Rahmen der Sommernutzung der «Alten Reithalle» Aarau (die Volksabstimmung über den Sanierungskredit findet am 10. Juni statt) vom Regierungsrat mit Swisslos-Geldern unterstützt werden.

So werden dem Tanzfest (dieses findet 5. bis 7. Mai ausnahmsweise nicht in Baden, sondern in Aarau statt) 49 000 Franken überwiesen. Das Programm «Aargau singt Haydens Schöpfung» (2. Juni) von Argovia Philharmonic und dem Kammerchor C21 erhält 30 000 Franken. Für das 5. Jugend Theater Festival (Mitte September) gibts 125 000 Franken.

Dem «Festival cirqu’Aarau» werden für die Durchführungen 2018 und 2019 insgesamt 300 000 Franken überwiesen. Swisslos-Unterstützung gibts auch für eine Tuchlaube-Produktion in der Alten Reithalle und für das neue Musikfestival «Melody Aarau» (18. bis 20. Mai).

Das Geld fliesst nicht nur nach Aarau und Lenzburg, sondern auch auf die Liebegg: Das Hexenmuseum bekommt 25 000 Franken. (uhg)