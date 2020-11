Die Post wird wegen Black Friday mit Paketen überflutet – Zustellerin sagt: «Ich nehme das gerne in Kauf»

Da fallen ihr doch glatt die Pakete vom Gepäckwagen. Sabrina Oprandi hat am Samstag alle Hände voll zu tun. Grund dafür ist der Black Friday. Bestellungen hüben und drüben sind auf den Onlineportalen dieser Welt eingegangen, die Post ist im Dauerstress. So auch in der Filiale in Aarau, wo zusätzliches Personal für diesen Tag nach dem Black Friday aufgeboten wurde.

Post schafft mehr als 800 Temporärstellen

Das passt offenbar nicht allen Mitarbeitern so gut, diverse Medien berichteten darüber, dass sich Mitarbeitende der Post über den Paketstress beklagen. Dazu hat Zustellerin Sabrina Oprandi eine ganz klare Haltung: