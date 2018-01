Die Theatergesellschaft Beinwil am See hat mit dem «Weissen Rössel» hervorragende Erfahrungen gemacht. Sie führt es dieses Jahr bereits zum fünften Mal auf. Das erste Mal war 1945 unmittelbar nach dem Krieg – das «Weisse Rössel» galt im Nazi-Deutschland als entartete Kunst. 2004 gabs mit dieser Operette einen Allzeit-Rekord. Es kamen fast 13'000 Zuschauer (bei gegen 30 Aufführungen) in den «Löwen». Ab kommendem Samstag hofft die Theatergesellschaft auf 10'000 Besucher (bei 24 Aufführungen). Zwischen 4000 und 5000 Tickets, also fast die Hälfte, hätten im Vorverkauf bereits abgesetzt werden können, erklärt Hansrudolf Bürgi. «Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen.» Das Budget beläuft sich auf 700 000 Franken.

Neben ein paar Profis, den Solisten, wirken vor und hinter der Bühne über 100 Freiwillige mit. Mit einer neuen Produktion beginnt die Theatergesellschaft Beinwil am See immer erst, wenn sie mindestens 100'000 Franken Sponsorenbeiträge beisammen hat. Daran steuert der Kanton 40'000 Franken aus dem Swisslosfonds bei.

Hansrudolf Bürgi hofft auf eine Verjüngung des Publikums. Die Operetten sollen entstaubt werden, indem die Texte neuzeitlicher gemacht und verständlicher werden. In Beinwil am See ist mit Monika Wild zum dritten Mal eine Regisseurin im Einsatz, die vom Sprechtheater herkommt. Sie verlange eine präzisere Arbeit – auch beim Sprechen, sagt Hansrudolf Bürgi. Er versucht zudem, wieder vermehrt einheimische Künstler, ganz speziell junge, in die Produktion einzubauen. Im Chor, aber auch bei den Rollen. So dieses Jahr den 18-jährigen Beinwiler Gelsomino Romer, der den Kellner Piccolo spielen wird.

Premiere ist am kommenden Samstag. Die 24 Aufführungen finden bis zum 18. März statt. Am besten gebucht sind die Vorstellungen am Sonntagnachmittag.