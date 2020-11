Die Neujahrsblätter sind so weiblich wie nie zuvor – Männer spielen für einmal nur Nebenrollen

Die Architektin. Die Pianistin. Die Chauffeuse, die Frauenstatue aus dem Kasinopark, die Politik-Pionierinnen, die Streikerinnen, die Stadtweibelin. Sie stehen im Zentrum der Neujahrsblätter 2021. Und mit ihnen Kampfgeist, Wille und Mut. Aber auch himmelschreiende Ungerechtigkeiten, Frust, Aufopferung, die Suche nach einem besseren Leben.

50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts 1971 dreht sich auch in den Aarauer Neujahrsblättern alles um Frauen. Angefangen in den Zeiten der Stadtgründung, bei den Nonnen des Klosters St.Ursula in der Halde, über die verkannte Pianistin Alice Landolt, die Einstein-Geliebte Marie Winteler und Regierungsratschauffeuse Christa Eichenberger, bis hin zur Tagesaktualität mit Kantonsärztin Yvonne Hummel, die aktuell wegen Corona im Scheinwerferlicht steht.

Den Frauen eine Stimme geben

Und was wäre Aarau ohne all die Vereine, in denen sich Frauen seit Jahrzehnten für andere Frauen engagieren, ohne die Vorkämpferinnen, die sich bereits vor 100 Jahren in Aarau für ein Frauenstimmrecht eingesetzt haben? Ganz abgesehen von den Frauen im Hier und Jetzt, die sich am Frauenstreik im Juni 2019 lautstark für ihre Rechte eingesetzt haben.