Die nächste Jaisli-Generation übernimmt: Bäckereiunternehmen bleibt in der Familie

Schon seit Jahren steht Sohn Marc als leidenschaftlicher Bäcker im Betrieb und hat kreative neue Ideen (zum Beispiel den «Hot-Karott», ein Hotdog mit Rüebli). Er absolvierte in den letzten Jahren mehrere berufliche und betriebswirtschaftliche Weiterbildungen und baute seine Kenntnisse im Marketing-Bereich aus. Sandra Meier-Jaisli war bis zur Geburt ihrer Tochter Lena im Frühling Geschäftsführerin im Aarauer «Globus».

Marc Jaisli übernahm per 1. November 2019 die Betriebs- und Verkaufsleitung und wird neben seiner Funktion in der Geschäftsleitung auch Mitglied des Verwaltungsrates der Jaisli-Beck AG. Sandra Meier-Jaisli unterstützt als Mitglied der Geschäftsleitung das Unternehmen im Teilzeitpensum im administrativen Bereich. «Damit ist der Weg frei, dass sich Heidi und ich im Laufe der nächsten Jahre kontinuierlich zurückziehen können», lässt sich Beat Jaisli in der Medienmitteilung zitieren. Er sei stolz, dass seine Bäcker-Leidenschaft in der Familie bleibt und weiterlebt. (az)