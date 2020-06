Die Maienzug-Spassbremsen: Stadtpolizei kündigt den Wirten Kontrollen an

Als der Stadtrat Aarau Ende April den Maienzug absagte und erste Ideen für einen «Maienzug light» äusserte, war die Coronasituation eine ganz andere. Zwischenzeitlich wurde vieles gelockert und die Altstadt pulsiert wieder. «Sogar sehr stark», wie Partygänger beispielsweise vom letzten Freitag berichten.

Die Entstehung eines «Maienzug light», die Entwicklung des kommenden Donnerstags und Freitags zu einem einmaligen Fest, ist alles andere als gefördert worden. Vor zehn Tagen wurde bekannt, dass die Altstadt am Freitag nicht busfrei sein wird. Der Spassbremse 1 folgt nun eine Spassbremse 2: Die Stadtpolizei hat am letzten Donnerstag den Wirten per Mail klargemacht, dass sie den stadträtlichen Maienzug-Absageentscheid peinlich genau umzusetzen gedenkt.

Keine generelle Verlängerung bis um 2 Uhr (weder am Donnerstag noch am Freitag), keine Zelte, Aussenlautsprecher Festbänke etc. Und: «Musikalische Darbietungen auf dem gesamten öffentlichen Raum oder aber auch aus den Fenstern von Lokalen ist untersagt.» Und es gilt die (ruhige) 93-Dezibel-Obergrenze.