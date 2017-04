Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Joos Sutter, wies darauf hin, dass 2016 der höchste Umsatz in der Geschichte von Coop erwirtschaftet worden ist. Die Zahl der Mitarbeiter sei deutlich gestiegen. Es gebe allerdings keinen Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. «Die Digitalisierung wird den Markt in den nächsten Jahren entscheidend verändern», betonte Sutter. Vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, «dass wir unsere Meilensteine erreichen und unsere Werte festigen».

1200 Kilo Brot pro Stunde

Als Präsidentin des Regionalrates Bern wurde Petra Joerg (52) neu in den zehnköpfigen Coop-Verwaltungsrat gewählt. Sie ist Titularprofessorin an der Uni Bern mit besonderem Interesse für Digitalisierung. Petra Joerg ersetzt den altershalber zurückgetretenen Giusep Valaulta (65).

Die Delegiertenversammlung scheint extrem in Minne verlaufen zu sein. Heiss sei es nur einmal zu- und hergegangen, berichtet die «Coopzeitung». Beim Besuch der Bäckerei in der neuen Verteilzentrale in Schafisheim. Ein Highlight sei der grösste Holzofen Europas. Ab Juni werden dort pro Stunde 1200 Kilogramm Holzofenbrot gebacken. Ins Schwitzen seien die Delegierten nicht nur wegen der Hitze, sondern auch wegen der Länge der Führung, 2,5 Kilometer, gekommen. Für die Bäcker gabs ein Lob von Präsident Loosli: «Das Brot schmeckt, wie es aussieht: hervorragend!»