Die Langzeitbauerei hat ein Ende: Die ewige Halden-Baustelle wird mit 91'000 Pflastersteinen gedeckelt

Nach acht Monaten Bauerei, im Zuge derer nicht nur die gesamte Wasserleitung, sondern auch verschiedene Werk- und Versorgungsleitungen (Gas und Kabelnetz) sowie Abwasserleitungen ersetzt wurden.

Dabei hatte alles Ende Februar unspektakulär begonnen, mit einem Leck in der Wasserleitung – dem ersten Dominostein: Im März brach die Leitung ein zweites, drittes und viertes Mal. Also beschloss die Eniwa, die Leitung komplett zu ersetzen und Anpassungen am Stromtrasse vorzunehmen, andere Werkeigentümer und Liegenschaftsbesitzer nutzten die Gelegenheit ebenfalls, ihre Leitungen auf Vordermann zu bringen.

Das alles dauerte und schlussendlich bremste Corona die Bauarbeiten zusätzlich aus. Und so wurde aus der Mini-Baustelle eine Langzeitbauerei, deren Ende immer wieder verschoben wurde. Bis Stadtbaumeister Jan Hlavica Anfang September sagte, Ende Oktober solle endlich Schluss sein. Und so ist es nun, auf den Tag genau.