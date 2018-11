«Ich habe das Strohdachhaus in Muhen vorgezogen, notfallmässig sozusagen», sagt Andreas Bergamini, Spezialist für das Decken von Strohdachhäusern mit Firmensitz in Lausen BL. Der Grund: Das Stroh auf dem First war weg, ja mehr noch, auch die Plastikfolie darunter – eine Sicherheit – hatte Löcher. Anna Moser, die das Museum mit ihrem Mann Hansruedi betreut: «Die Krähen haben alles herausgerupft und auch den Plastik aufgerissen.» Auch eine Geldfrage. Fotos von den Schäden hätten aber Beine gemacht: «Plötzlich reagierte die Denkmalpflege zackig.» Die Finanzierung der 170 000 Franken teilen sich Bund, Kantone und die Gemeinde. Muhen ist Eigentümerin des Strohdachmuseums an der Hardstrasse.

Schilf widerstandfähiger

Nachdem 2010 die Südseite erneuert wurde, sind jetzt die West- und die Nordseite dran. «Wenn die Schilfschicht nur noch 10 Zentimeter dick ist, muss man etwas unternehmen, denn das Wasser dringt sechs Zentimeter tief hinein», sagt Hansruedi Moser. Schilf hat Stroh ersetzt: widerstandsfähiger, höhere Verfügbarkeit. Die Hitze lässt das Schilf spröde werden; der Regen spült Teile weg. So erodiert ein Schilfdach. Ein Spezialistenteam aus den Niederlanden ist seit 14 Tagen an der Arbeit. Aus dem gleichen Land wurden mit zwei Lastenzügen auch 16 Tonnen Schilf nach Muhen gefahren. In nummerierten Bündeln, die per Aufzug aufs Dach gebracht und fachgerecht festgemacht werden.

Das bald 300-jährige Haus ist 1961 bis auf den Wohnteil abgebrannt – Brandstiftung. Nach dem Wiederaufbau wurde es zum Museum, und 1983 erwarb es die Einwohnergemeinde Muhen. Seit 1997 kümmern sich Anna und Hansruedi Moser um das Haus. Mit Leidenschaft, denn auch jetzt sind sie täglich vor Ort. Hansruedi, als pensionierter Dachdecker ein Mann vom Fach, ihn interessiert vor allem das Technische, und Anna macht das Znüni bereit für die Facharbeiter, die ins Schwitzen kommen, auch wenn Hochnebel herrscht.