«60 ist das neue 40». Diese Aussage schmeichelt meiner Generation. Der medizinische Fortschritt, der wachsende Wohlstand, eine gesündere Lebensweise haben uns das gebracht. Auch die Bedürfnisse der jungen Alten sind markant anders: Die demografische Entwicklung hat nicht nur für die Finanzierung der Altersvorsorge, den Arbeitsmarkt, sondern auch für die Alterspflege weitreichende Folgen. Schon bald werden die sogenannten Babyboomer pensioniert, die geburtenstärksten Jahrgänge zwischen 1955 und 1970. Auch ich gehöre dazu, Zeit also für Gedanken über den 3. und 4. Lebensabschnitt.

Die Kinder sind ausgezogen. Wohnung statt Haus mit grossem Garten ist das neue Daheim. Wenn immer möglich, möchte ich – wie rund 80 Prozent der Befragten – nicht mehr zügeln. Um diesen Wunsch zu erfüllen, braucht es optimierte Unterstützungsangebote, die je nach Eigenständigkeit im Alter beansprucht werden können. Sei es die medizinische Pflege, die Reinigung der Wohnung, Einkauf- und Hauslieferservice, Mahlzeitendienst, Notrufmöglichkeiten, Fahrdienste. Diese Versorgungsstrukturen müssen gestärkt und den Bedürfnissen regelmässig angepasst werden, idealerweise in einem Ausmass, dass ein Heimaufenthalt die Ausnahme bleibt. Die Stadt soll anstossen, begleiten und unterstützen. Im Vordergrund stehen für mich aber die Förderung von Eigeninitiative und gegenseitiger Hilfe, idealerweise im Quartier. Als hochbetagter Mensch bleibe ich im vertrauten Umfeld und kann weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Anbieter von Hilfeleistungen besuchen mich daheim, und ich bleibe nicht Besucherin in einem Heimbetrieb.

Farbige Bilder über das Wohnen in einer Alters-WG oder in generationenübergreifenden Wohn- und Lebenswelten werden präsent. Eine lebendige Umgebung, reger Austausch zwischen Jung und Alt, gegenseitige Unterstützung prägen meine Wunschvorstellung. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit bleiben zentral. Und wenn das nur noch reduziert oder gar nicht mehr möglich ist? Dann möchte ich mich gut aufgehoben fühlen – in einem Pflegeheim wie dem Herosé, das individualisierte und flexible Dienstleistungen zu einem angemessenen Tarif anbietet, zufriedene und fachkompetente Mitarbeitende hat und mir Geborgenheit, Sicherheit und Wärme schenkt.

Avenir Suisse schreibt in einer aktuellen Analyse, dass die Zahl der über 80-jährigen in den nächsten Jahren stark ansteigen werde. Deshalb werden Flexibilität im Angebot und Verbesserungen in der Organisation der Alterspflege unumgänglich. Die Kernkompetenz einer Stadtverwaltung beschränkt sich aber auf die Alterspolitik. Die umsichtige, zukunftsgerichtete, bezahlbare Umsetzung im Auftrag der Stadt kann künftig nur noch in einer effizienten, konkurrenzfähigen Organisationsform erledigt werden – zum Wohl der Seniorinnen und Senioren von heute und morgen.