Die Japaner haben im Raum Aarau eine Lücke geschlossen

«Aarau als ausstrahlungskräftige Kantonshauptstadt stand seit einiger Zeit im Fokus», erklärte Jerome de Haan, Generaldirektor Mazda Suisse.

Nach kurzer, intensiver Umbauzeit erstrahlt das Autohaus an der Steinachermatt 1 in Buchs in neuem Glanz. In der Grossregion Aarau steht der Name Faes für bald 50 Jahre Garagen-Geschichte. Die Aare Touring Garage AG (ATG) verkauft eigenständig Renault und Dacia. Die VRA AG Buchs/Aarau hat neu die Mazda-Tochter.

Auch im Bereich der E-Mobilität sind Faes und sein Team bereits seit acht Jahren erfolgreich unterwegs. «Wir freuen uns, unsere grosse Erfahrung und die ganze automobile Begeisterung in den Dienst der Mazda-Kundschaft zu stellen», sagt der Firmeninhaber Mischa Faes. (az)