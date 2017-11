«Das Angebot der IBA hat sämtliche Erwartungen des Gemeinderates übertroffen.» Und: «Wir bekommen einen äusserst attraktiven Nettoverkaufspreis von 12 Millionen Franken.» Und: «Es waren harte Vertragsverhandlungen. Wir haben dabei gute Konditionen herausgeholt.» Der zuständige Gemeinderat Christoph Müller (FDP) kam an der Orientierungsversammlung mehrfach ins Schwärmen. Die Kölliker sollen an der Gemeindeversammlung vom 24. November dem Verkauf ihrer EWK Energie AG an die IBAarau (künftig Eniwa) zustimmen. Am Dienstagabend war die Stimmung grundsätzlich positiv – auch wenn es einige skeptische Voten gab. Etwa: «Mich irritiert die betriebswirtschaftliche Rechnung der IBA, die für eine Dividende von nur 100'000 Franken 12 Millionen investieren will. Werden da nicht die Strompreise rasch steigen?»