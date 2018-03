Die Volksabstimmung über die Hochhäuser kann im optimalen Fall bereits im November/Dezember stattfinden. Sie zu gewinnen, wird sehr anspruchsvoll sein. Denn es droht von zwei Seiten Opposition: einerseits von den Stadion-Gegnern und andererseits von den Hochhaus-Gegnern. Geplant sind vier bis zu 75 Meter hohe Türme mit insgesamt rund 600 Wohnungen.

Ob die Aarauer Stimmbürger so hochhausfreundlich sind? Das kann im Moment niemand sagen, denn die letzte Abstimmung über eine derart grosse Wohnsiedlung liegt fast 50 Jahre zurück. Im Dezember 1969 stimmten die Aarauer – damals noch an einer Gemeindeversammlung – den Telli-Staumauern zu.

Dass die Aarauer Stimmbürger stadionfreundlich sind, haben sie 2007, 2008 und 2010 dreimal bewiesen – zuvor lehnten sie 2005 den «Mittelland-Park» mit 3841 zu 2824 Stimmen ab. 2008 sagten sie mit 3747 zu 1928 Stimmen Ja zum 17-Millionen-Kredit für das Stadion «Torfeld Süd», wie es noch immer auf die Realisierung wartet. Und 2010 genehmigten sie mit 4209 zu 1771 Stimmen die Spezialzone Torfeld Süd. Diese Abstimmung war von den Gegnern mittels eines Referendums erzwungen worden.

380 Spender aus Aarau

Wie stadionfreundlich sind die Aarauer heute? Zwei Indizien: Die Zuschauerzahlen des FCA sind auf einem Rekordtief. «Das schmerzt und hat sicher in erster Linie mit den sportlichen Leistungen zu tun», erklärte FCA-Präsident Alfred Schmid in der letzten «Schweiz am Wochenende». Und wie steht es um die Spendenfreudigkeit der Aarauer im Rahmen der «meinstadion.ch»-Sammlung? Auf der «meinstadion.ch»-Homepage hat es eine Zusammenstellung (Stand 26. Februar). Damals stammten 380 der insgesamt fast 1745 Spender aus der Kantonshauptstadt. Insgesamt wurden bisher 1,5 Millionen Franken gesammelt.