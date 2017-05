Doch warum? Jetzt wird es spannend: Einst waren die Himmel über den Aarauer Gassen grau. «Grisaille» nennt sich diese Technik, in der nur in Grau, Weiss und Schwarz gemalt wird. Wer sich eine solche Malerei leisten konnte, war nicht nur en vogue, sondern vor allem reich. «Die Giebelmalereien waren eindeutig ein Zeichen von Wohlstand», sagt Henz. Und so überboten sich die Hausbesitzer mit ihren üppigen Motiven: Familienwappen, Florales, Gestirne, Tierkreiszeichen, religiöse Motive oder Hinweise auf den Beruf, den der Hausbesitzer ausübte.

Malereien in Grautönen sucht man vergeblich. Sie sind verblichen, übermalt, abgewaschen. «Die Giebel haben sich gemeinsam mit der Stadt entwickelt, wurden verändert und der Mode angepasst», sagt Henz. Das neuste Motiv an der Pelzgasse 3 und 5 ist erst wenige Monate alt, die meisten stammen aus der Zeit Mitte des letzten Jahrhunderts. Kein Frevel, wie Flavia Flückiger von der Uni Bern, die sich eingehend mit Giebelmalereien beschäftigt hat und viele Informationen zur Führung beigesteuert hat, sagt: «Späteres gehört auch zur Geschichte und Veränderungen versucht man, zu respektieren.» Darum versuche man heute auch nicht mehr, Altes auf Biegen und Brechen wiederherzustellen.

Und doch bringt die Veränderung einen Verlust mit sich: Mit den Motiven verschwanden auch die Geschichten dahinter. Vieles konnte Agnes Henz zusammen mit Danilo Marra von der Abteilung Kulturgüterschutz der Zivilschutzorganisation Aare Region, Architekt Martin Gartner und Historiker Hermann Rauber herausfinden. «Aber noch liegt einiges im Dunkeln», so Henz. «Wir hoffen, deshalb, dass uns die Aarauer Informationen liefern können.» So, wie der ältere Herr, der kurz vor der Führung bei Henz vorbeikam und ihr Schablonen für Giebelmalereien mitbrachte, wie sie sein Berufsschullehrer, der Brugger Maler Willy Kress, einst für zwei Franken das Stück kaufte. Willy Kress – ein Name, der bei der Sanierung des mit Blumen und Ranken bemalten Giebels an der Laurenzentorgasse hinter einem Balken auftauchte. Zusammen mit der Jahreszahl 1968. Ein weiteres Puzzleteil ist gefunden.