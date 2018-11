Schöftland Handwerker suchten die Nähe zum Wasser Bei einer grossen Überbauung mit Tiefgarage hat die Kantonsarchäologie eine Grabung am Benoit-May-Weg durchgeführt. Dass hier etwas im Boden steckt, war anzunehmen. Die archäologische Fundstellenkarte zeigte an, dass sich die Baustelle auf einer Verdachtsfläche befand. In einer Überschwemmungsebene der Suhre fanden die Archäologen Reste einer hoch- bis spätmittelalterlichen Siedlung. Die Lage am Wasser ist von den Siedlern bewusst gewählt worden, denn es handelte sich um ein Handwerkerviertel. Im Mittelalter wurde hier an der Suhre gearbeitet. «Hinweise auf einen hölzernen Kanal sowie mehrere Mühlsteinfragmente deuten auf eine Nutzung der Wasserkraft für gewerbliche Zwecke», sagt Luisa Galioto, Bereichsleiterin Ausgrabungen bei der Kantonsarchäologie. Von den Häusern, die hier einst standen, konnten die Archäologen nur noch die Pfostenabdrücke im Boden feststellen. Die Archäologen haben auch die Überreste von Gruben gefunden, die als Keller dienten oder als sogenannte Grubenhäuser. Diese waren etwa einen halben bis einen Meter tief, darüber stand ein Holz- oder Fachwerkhäuschen mit einem Strohdach. «Die Grubenhäuser wurden vorwiegend als Werkstatt benutzt», sagt Luisa Galioto. Weil es in den Grubenhäusern feucht gewesen sein dürfte, wird vermutet, dass sie für die Verarbeitung von Textilien verwendet wurden, da die Feuchtigkeit den gewobenen Stoff weicher macht. Für die Menschen dürfte die Feuchtigkeit eher unangenehm gewesen sein. Im Handwerkerviertel wurde auch gewohnt. Der restliche Teil der Siedlung befand sich auf einer Hochterrasse im Osten – im Trockenen. Wie viele Leute im Handwerkerviertel gewohnt und gearbeitet haben, weiss Galioto nicht. «Dafür wurde die Siedlung zu wenig untersucht», sagt sie. Die Kantonsarchäologie geht jedoch davon aus, dass die Siedlung nur von kurzer Dauer war, da sie nur für den Zeitraum des 11. bis 13. Jahrhundert nachgewiesen werden kann. Über die Gründe, warum sie verlassen wurde, kann ebenfalls nur spekuliert werden. «Vielleicht wurde sie unrentabel», sagt Galioto. Auch im Mittelalter gab es wirtschaftlich gute und schlechte Zeiten. Brandschuttreste zeugen von einem Feuer, das vielleicht dazu führte, dass die Siedlung aufgegeben wurde. Oberkulm Was man gegen Grabräuber tun kann

Oft sind es Bauarbeiter, die auf Funde stossen. So geschah es in Oberkulm, wo die Arbeiter bei der Erschliessung eines Ackers eine spätbronzezeitliche Urne gefunden haben. Und da war noch mehr: Die Archäologinnen und Archäologen des Kantons stiessen bei den Grabungen auf ein spätbronzezeitliches Gräberfeld. Das Gräberfeld erstreckte sich auf einer Schotterterrasse am rechten Ufer der Wyna, die aufgrund ihrer Lage hochwassersicher war. Insgesamt acht Graburnen, zwei Brandgruben und eine Feuerstelle wurden bei den Grabungen entdeckt. Weil sich die Urnen in einem schlechten Zustand befanden und die Archäologen unter Zeitdruck standen, wurden die Gefässe en bloc ausgegraben. «Die Freilegung eines stark fragmentierten Gefässes dauert ziemlich lange», sagt Luisa Galioto. So konnten die 3000 Jahre alten Urnen später von den Restauratoren in den Räumen der Kantonsarchäologie freigelegt und wieder zusammengesetzt werden. Dort ist es vermutlich auch angenehmer zum Arbeiten, als in einem feuchten Acker in Oberkulm? «Uns machen Wind und Wetter kaum etwas aus», sagt Galioto. Unter einer der Urnen wurde eine verbrannte und verbogene Nadel gefunden. Diese wurde extra gekrümmt, um sie für Plünderer unattraktiv zu machen. «Die Grabbeigaben sind vermutlich zusammen mit der Leiche verbrannt worden», sagt Galioto. Zu dieser Zeit war es üblich, den Verstorbenen Grabbeigaben mitzugeben, zum Beispiel Geschirr oder Schmuck. Ob die Beigaben für das Leben nach dem Tod gedacht waren oder für Grabzeremonien verwendet wurden, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. «Aus dieser Zeit fehlen schriftliche Quellen, die uns Auskünfte über die Bestattungsrituale geben», sagt Galioto. So lässt sich zum Beispiel nicht erklären, warum bei einer Urne ein darin enthaltenes Schälchen verkehrt herum lag und sich offensichtlich von den Schälchen in anderen Gräbern unterscheidet. Weiteres ist unklar: Zu den Gräbern gehört auch eine Siedlung. «Wo Leute starben, da lebten sie auch», sagt Galioto. Wo genau sich diese befand, wissen nur die Äcker. Gränichen Eine selten grosse Siedlung Auch in Gränichen führte die Kantonsarchäologie eine Grossgrabung durch, die 2017 abgeschlossen wurde. Gränichen war schon in der Mittleren Bronzezeit (1600–1300 vor Christus) ein beliebter Wohnort. Auf der Schwemmfläche des Lochbachs befand sich ein Dorf. Damals siedelten die Leute gern an Einmündungen von Bächen ins Haupttal: Da war der Grund schön eben und man konnte bequem das Wasser nutzen. Die bronzezeitliche Siedlung in Gränichen ist ein seltenes Fundstück, bisher sind in der Schweiz nur wenige Siedlungen solchen Ausmasses bekannt. Eine gefundene Sichel zeugt von der landwirtschaftlichen Tätigkeit der bronzezeitlichen Gränichern. Buchs

Römische Scherben verraten viel Dass es in Buchs einen römischen Gutshof gegeben hat, wissen die Archäologen seit den 1930er-Jahren. Der Hof wurde vom 1. bis zum 3. Jahrhundert nach Christus genutzt. Während dieser Zeit wurden die Gebäude immer wieder um- und angebaut. Im Jahr 2012 konnte im Rahmen der Bauarbeiten an der Überbauung Keiserpark erstmals der Wirtschaftstrakt im Nordwesten der Gutshofanlage näher untersucht werden. Im Jahr 2015 folge bei einer erneuten Grossüberbauung der Südwestbereich. Neben Überresten verschiedener Wirtschaftsgebäude konnte eine Aufteilung in Innenhöfen mit Umfassungsmauern nachgewiesen werden. Unter den spärlichen Keramikfunden befindet sich eine rotgeflammte Keramikscherbe. Die besondere Farbe ist typisch für die Keramikproduktion der 11. Legion, die zwischen 70 und 101 nach Christus in Vindonissa stationiert war. «Die Scherbe zeigt, wie gut das Land zu römischer Zeit vernetzt war», sagt Kantonsarchäologin Luisa Galioto. Die römische Keramik sei sehr gut erforscht, sodass zum Teil die Herkunft auch kleinerer Keramikscherben leicht bestimmt werden könne. «Neben Produkten aus grossen Zentren wie dem Legionslager gab es sicher auch verschiedene lokale Töpfereien», sagt Galioto. Diese wurden vermutlich von Vindonissa, das eine Zentrumsfunktion hatte, geprägt. Der Wirtschaftstrakt des Gutshofes wurde zwischen dem Ende des 2. und dem Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus verlassen. Auch hier hat es gebrannt. Könnte es Brandstiftung gewesen sein? «Schwer zu sagen», meint die Archäologin. Da müsste man die Stelle finden, wo jemand vor 1800 Jahren Feuer gelegt hat. Muhen Welchen Zweck hatte die Grube? Dass sich Siedlungsmuster wiederholen, zeigt auch das Beispiel Muhen: Wo die Überbauung Bächlimatt mit 24 Eigentumswohnungen entsteht, haben schon in der Bronzezeit Menschen gelebt. Die Kantonsarchäologie hat die Bauarbeiten begleitet und ist auf eine zwei auf zwei Meter grosse Grube gestossen. Zunächst wurde sie für eine Feuerstelle oder Gargrube gehalten, als solche wurde sie jedoch nie benutzt. Die Archäologen werden die Baustelle weiter begleiten. Seengen