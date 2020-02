Die Globus-Filiale in Aarau soll nun doch geschlossen werden

Noch am Donnerstag sagte eine Globus-Sprecherin auf Anfrage der AZ, dass in der Filiale Aarau «kurzfristig keine Änderungen zu erwarten sind». Gestern berichtete die «NZZ am Sonntag», dass nun alles viel schneller gehen könnte.

Demnach planen die neuen Besitzer der Globus-Kette die Schliessung zahlreicher Filialen. Bedroht sei auch die Aarauer Filiale an der Kasinostrasse.

Erst im Herbst hat die damalige Besitzerin, die Migros, die Aarauer Herren-Filiale von Globus geschlossen und in den Globus Women integriert. Dass der Standort Aarau nun offenbar komplett aufgegeben werden könnte, hat die Zeitung von «Insidern» erfahren.

So sollen sich die neuen Besitzer von Globus, die thailändische Central Group und die österreichische Signa-Gruppe, auf die grossen Städte in der Schweiz konzentrieren wollen. Das Gebäude mit dem Aarauer Globus an der Kasinostrasse 41 gehört der Zürcher Hardturm AG. (nro/mik)