Ende 2018 lebten 1575 Personen in Biberstein, das sind 17 weniger als im Vorjahr. 136 Personen sind Ausländer. Es gab übers Jahr verteilt 84 Zu- und 114 Wegzüge aus Biberstein. 17 Geburten standen 4 Todesfälle gegenüber.

Der Steuerabschluss (Steuerfuss 92 Prozent) fällt in Biberstein weniger erfreulich aus als auch schon. Laut Gemeindemitteilung müssen bei den Aktiensteuern «massive Abweichungen zum Budget» vermeldet werden. Statt 80 000 Franken plus wie prognostiziert muss ein Minus von 42 450 Franken verbucht werden. Dieses aussergewöhnliche Resultat entstand laut Gemeindeschreiber Stephan Kopp, weil die Gemeinde Aktiensteuern aus den Vorjahren hatte zurückzahlen müssen. «Die eingegangenen provisorischen Aktiensteuerzahlungen waren zu hoch», erklärt Kopp. Da Biberstein nur wenige Firmen habe, die überhaupt Aktiensteuern zahlen, sei es zu diesem Minus gekommen. «Zum ersten Mal», so Kopp.

Gesamthaft wurden über alle Steuerarten (ausgenommen Feuerwehr) rund 283 000 Franken weniger eingenommen als budgetiert. Im Vorjahr hatte es noch einen Mehrertrag von rund 217 000 Franken gegeben.