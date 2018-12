In Buchs soll künftig der Gemeinderat entscheiden, ob jemand eingebürgert werden soll oder nicht. Der Einwohnerrat wird an seiner Sitzung vom 11. Dezember entscheiden, ob die Gemeindeordnung entsprechend angepasst werden soll. Der abschliessende Beschluss obliegt den Stimmbürgern an der Urne.