Wir treffen uns zur Mittagszeit, und Daniel Wernli steckt bereits ein Einsatz in den Knochen. Auf der Staffeleggstrasse stand am frühen Morgen ein Auto in Flammen. Den Brand löschte die Feuerwehr schnell, Wernli koordinierte seine Leute, bevor er kurz danach weiter zu einem Geschäftstermin musste. Wernli ist Feuerwehrkommandant. Doch in den letzten Jahren muss er sich eher wie ein Projektmanager vorgekommen sein.

Vor fünf Jahren übernahm Wernli das Kommando über die Feuerwehr Küttigen. Seitdem blieb kein Stein auf dem anderen – was durchaus wörtlich zu nehmen ist. Im alten Feuerwehrmagazin traten Risse in den Böden auf, es war einsturzgefährdet. «Ein neues Magazin musste her. Eines, das unseren steigenden Platzbedarf deckt», erzählt Wernli. Seine Aufgabe: Fast das ganze Inventar ersetzen und die Aufträge für die neuen Fahrzeuge ausschreiben. Es brauchte seine Zeit, und im Dezember 2017 war es schliesslich so weit: Der Neubau wurde eingeweiht. «Ein Weihnachtsgeschenk», nennt es Wernli.

Die grosse Personalnot überwunden

Als Daniel Wernli frisch ins Amt kam, hatte er auch mit Baustellen an der personellen Front zu kämpfen. In der Feuerwehr herrschte Personalnot. Der Sollbestand liegt bei 90 Personen, zu der Zeit waren es gerade mal an die 60. Heute hat sich der Bestand auf 87 Einsatzkräfte stabilisiert. Wie haben Wernli und sein Kader das hingekriegt? «Du musst die Leute persönlich ansprechen», erklärt er sein Rezept. «Nur Briefe verschicken bringt wenig bis gar nichts.» Und so wuchs die Mannschaft langsam, aber stetig. Im Spitzenjahr 2018 stiessen 17 Personen dazu. Viele der Neuen sind Anfang bis Mitte Dreissig – auch das ein Merkmal der Strategie Wernlis: «In diesem Alter sind Menschen in der Regel sesshafter. Wenn du jünger bist, hält sich die Motivation für die Feuerwehr oft in Grenzen.»