Die Büetzer Buebe fordern sie: So bereitet sich diese Rockabella aus Dürrenäsch auf die TV-Show vor

«Dich hat der Himmel geschickt» – das waren Trauffers Worte, da war der Applaus noch nicht einmal abgeklungen. Beflügelnde Worte. Erst recht für jemanden, der so selbstkritisch ist wie sie: Martina Vogel, genannt Mary. Die Rockabella aus Dürrenäsch. Die Bunte, Raue, aus der Zeit Gefallene. Sie hat die Juroren von «The Voice of Switzerland» aus den Socken gehauen; die Büetzer Buebe, Noah Veraguth (Pegasus) und DJ Antoine, sie alle wollten Mary in ihrem Team. Heute in einer Woche wird sich zeigen, ob Mary noch einen drauflegen kann: Am 23. März tritt sie in den Battles gegen einen Konkurrenten aus ihrem Team an.

Entschieden hat sich Mary für das Team Büetzer Buebe, für Trauffer und Gölä; nach diesem Kompliment konnte sie ja gar nicht anders. Und Mary hat mit ihnen gebüezt. Mehrere Tage lang, im Hasliberg, mit den anderen Kandidaten aus dem Team. Die 14 Sängerinnen und Sänger bekamen, aufgeteilt in Zweierteams, einen Song zugeteilt, den sie nun in den Battles präsentieren. Obwohl Konkurrenten, habe es sich nicht so angefühlt. «Wir waren alle ein Herz und eine Seele», sagt Mary.