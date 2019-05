Die Bühne der grossen Arena (4000 Plätze) im Schachen steht bereits. Heute in drei Wochen wird sie ihre Feuertaufe bestehen: während der Eröffnungsfeier des Eidgenössischen Turnfestes in Aarau (13. Juni, 20.30 Uhr, SRF überträgt live). Wer Lust hat auf eine Turnshow von Weltklasseformat, hat am Freitag und Samstag (14. und 15. Juni, je 20.30 Uhr, wird nicht vom TV übertragen) Gelegenheit dazu. Athleten, die sonst in den USA, Taiwan, Dubai oder Chile auftreten, kommen nach Aarau. Das «National Danish Performance Team» (NDPT) hat beispielsweise auch schon am Deutschen Turnfest 2017 in Berlin für Begeisterungsstürme gesorgt. Kommentar: «Das vorwiegend weibliche und jugendliche Publikum erlebte einen fulminanten Abend.» Das NDPT hat auch schon in der Schweiz überzeugt – vor sechs Jahren auch am Eidgenössischen in Biel.

28 junge Dänen

Die aktuelle Welttournee mit der «Nahmuh»-Show begann im letzten September. «Das Team besteht aus 28 ausgewählten und hochqualifizierten Turnerinnen und Turnern aus ganz Dänemark», heisst es in einem Prospekt. Die Athleten sind 19 bis 28 Jahre alt. Sie sind keine Profis, sondern aussergewöhnlich begabte Amateure. Mehrere Turner haben gerade ihren Schulabschluss gemacht, einige arbeiten als Gymnastiklehrer, und viele von ihnen studieren. «Die Aufnahme in das NDPT stellt für die Turner einen Lebenstraum dar, auf den sie jahrelang hingearbeitet haben, um ihre gymnastischen Fähigkeiten zu verbessern und Erfahrungen als Lehrer in ihren Vereinen vor Ort zu sammeln», so die Selbstdarstellung.

Das NDPT gibt es seit 80 Jahren. 1994 ging das Team auf die erste Welttournee. Seitdem haben über zwei Millionen Menschen in über 70 Ländern die Show gesehen. Die Kennzahlen der aktuellen «Nahmuh»-Show: 150 Aufritte in 20 Ländern mit 250 000 Zuschauern in aller Welt.