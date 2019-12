Die Bauarbeiten am letzte Neubau beim «Bahnhof Aarau Süd» laufen

Das neue Gebäude muss erdauert werden. Im Januar beginnen die Vorbereitungsarbeiten, im Frühling der eigentliche Bau. Der Abgang von der Hinteren Bahnhofstrasse in die Personen-Unterführung wird jahrelang nicht benutzbar sein.

Die Unterführung wird verbreitert. Dort gibt es einen weiteren Migrolino, und die Bäckerei Wälchli (Berliner) wird wieder einziehen. Sie ist vorübergehend in einem Provisorium. Im Parterre ist ein Valora-Kiosk geplant.

Die WSB (heute AVA) erhält bis in Jahr 2024 ein neues Bahnhofgebäude und ein grösseres Gleisfeld, darüber entstehen 64 vorwiegend kleinere Wohnungen sowie mehrere tausend Quadratmeter Bürofläche. «H+», die Bildungsinstitution für Gesundheitswesen, wird einziehen.

«Das Projekt ‹Bahnhof Aarau Süd› schliesst die Gesamterneuerung des Bahnhofgebietes südlich der nationalen Bahnlinie ab, die in den Neunzigerjahren begonnen hat», erklärte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker gestern beim Startschuss für den 65-Millionen-Franken-Bau.

Ein zentrale Rolle bei der Entwicklung des Gebäudes spielte Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr (AVA). Die Planung begann 1991 mit einem Ideenwettbewerb, so richtig Fahrt nahm sie dann 2013 auf. Zu einem der letzten grossen Probleme gehörte der Schutz der Meyerschen Stollen. «Wir nehmen dieses Thema sehr ernst», betonte Hans Setz.

«Ein markantes Zeichen für die Prosperität der Stadt»

AVA-CEO Severin Rangosch wies am Startschuss-Anlass darauf hin, dass zuerst das Westgebäude (für «H+»), dann das Ostgebäude (AVA-Teil, unter anderem mit den Büros für den AVA-Hauptsitz) gebaut wird. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker stellte das Projekt in einen etwas grösseren Zusammenhang: In den letzten 25 Jahren seien im Quartier südlich des Bahnhofs Hunderte von Millionen Franken investiert worden.

«Mit dem Projekt ‹Bahnhof Aarau Süd› wird eine Perle im Kreis der attraktiven Büro und Wohnbauten entstehen», sagte Hilfiker. «Von allen Seiten sichtbar wird der Neubau ein markantes Zeichen für die Prosperität und den Entwicklungswillen der Stadt und der Region Aarau setzen.» Trotz der engen Verhältnisse auf der Hinteren Bahnhofstrasse werden auch zwei Radstreifen geschaffen.