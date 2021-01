Die Arztsekretärin Beatrice aus Aarau sucht ihr Liebesglück in den Bergen

Der 49-jährige Bauer Andy aus dem Bündnerland sucht zum zweiten Mal sein Liebesglück in der Sendung «Bauer, ledig, sucht…». Mit einem Brief konnte sich die Aargauerin Beatrice eine Einladung auf den Hof sichern. Somit sind in der aktuellen Staffel gleich zwei Kandidaten aus dem Aargau dabei: Hofherr Robin aus Holziken und Hofdame Beatrice aus Aarau.

Beatrice ist 51 Jahre alt. Die gebürtige Unterkulmerin hat zwei erwachsene Söhne und arbeitet als Arztsekretärin. Aufgefallen ist ihr Bauer Andy Anfang der aktuellen Staffel der Kuppel-Show. «Ab der vierten Sendung wusste ich, dass ich Andy gerne kennen lernen möchte. Er war mir einfach sehr sympathisch und er ist so normal», erklärt Beatrice und lacht. «Rein äusserlich wäre er mir nicht unbedingt aufgefallen, aber seine natürliche Art, sein Umgang mit Tieren und sein Wesen gefielen mir auf Anhieb». Bauer Andy entschied sich für die Aarauerin. Sie sagte nach einer Nacht Bedenkzeit zu.

Beatrice sagt: «Meine Arbeitskollegen finden meine Teilnahme bei der Sendung super, aber auch mutig. Meine beiden Jungs sind etwas kritischer. Es ist ihnen auch etwas peinlich, dass ich im Fernsehen auftrete.»