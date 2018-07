Areal gehört Bund und Kanton

In der Ansprache an der Einweihungsfeier wies Korpskommandant Daniel Baumgartner darauf hin, dass die Armee nicht gedenkt, sich aus Aarau zurückzuziehen. Und das weder kurz- noch langfristig. Das Areal der Kaserne gehört dem Bund (68 Aren) und dem Kanton (240 Aren). Die Stadt ist weder Grundstück- noch Immobilienbesitzer. Die Armee hat einen Vertrag zur Nutzung des Geländes bis Ende 2030. Danach möchte es die Stadt zivil nutzen. Entsprechende Planungsarbeiten sind im Gang – wenn auch noch in einem relativ frühen Stadium.

«Wir brauchen den Waffenplatz»

Vor diesem Hintergrund hat Korpskommandant Baumgartner gestern Dienstag eine Aussage mit politischer Sprengkraft gemacht. Es geht um die Zeit nach 2030: «Verhandlungen mit Bund und Kanton sind im Gange und wir sind zuversichtlich, dass es einen Folgevertrag geben wird.» Ein vorzeitiger oder gestaffelter Rückzug sei nicht geplant. «Wir brauchen den Waffenplatz Aarau und die Armee wird ihrem Bekenntnis zum Waffenplatz treu bleiben», sagt er.

Starker Tobak für Aarau. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker erklärt zu Baumgartners Aussage: «Wenn die Armee über 2030 hinaus in der Kaserne Aarau bleiben will, ist das grundsätzlich erfreulich. Aber wir wollen eine intensive Nutzung. Wir möchten nicht einfach WK-Standort werden. Dafür ist das Areal aus Aarauer Sicht zu zentral, zu werthaltig.» Hilfiker weiter: «Die Stadt ist gegenwärtig gemeinsam mit Kanton und Bund am Masterplan für das Kasernenareal für die Zeit ab 2030. Wir haben bisher keine Anhaltspunkte, worin die vom Ausbildungschef erwähnte militärische Nachnutzung nach 2030 bestehen könnte.»

Keine Freude hat der Stadtpräsident an der Entwicklung, dass die Kaserne Aarau zur reinen Unterkunft des Schiessplatzes Gehren wird: «Wir möchten nicht, dass der Waffenplatz darauf reduziert wird. Einen Schiessplatz ohne Schule sehen wir langfristig nicht».

Für Konfliktstoff ist gesorgt. Auch wenn vorerst die Freude überwiegt. «Wir sind stolz, dass unsere historische Kaserne frisch saniert und in vernünftigem Rahmen modernisiert wurde», erklärte Militärdirektorin Franziska Roth.