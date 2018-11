«Leute trauten sich nicht mehr»

Besonders wegen der Strassenarbeiten direkt vor der Tür blieben viele Kunden weg. «Die Zufahrt zum Parkplatz war auch während der Arbeiten offen. Doch die Leute haben sich nicht mehr getraut», sagt Jörg Strässle. Das hat das Duo aber nicht davon abgehalten, im September im ehemaligen Steakhouse «Bijou» direkt neben der Metzgerei das Pop-up-Restaurant «Kuh» zu eröffnen.

Diesem gehe es gut, sagt Jörg Strässle. «An den Wochenenden muss man schon langsam reservieren.». Zwar sei das Restaurant noch nicht jeden Abend voll, doch das Konzept komme super an.

Natürlich gibts hier, neben der Metzgerei, vor allem Fleisch. Aber nach dem «Nose To Tail»-Prinzip (dt. «von der Nase zum Schwanz») nicht nur Filet, sondern auch Niere, Kutteln und Ochsenmaul. Besonders die ganze Lammhaxe sei der Hit, sagt Jörg Strässle. «Es kommen schon Leute nur deswegen».

Um noch mehr Gäste in die «Kuh» zu locken, planen Strässles mit den Geschäftsführern Carmen Müller (ex Café Maier, Aarau) und Ehemann Marco Kulinarisches und Kulturelles zu verbinden. Am Donnerstag wird in der «Kuh» erstmals ein von Karl Gautschi literarisch begleitetes 3-Gänge-Menu aufgetischt. «Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht», freut sich Jörg Strässle.

Vater und Sohn hoffen nun, dass mit Abschluss der Bauarbeiten vor der Tür auch wieder mehr Kunden in die Metzgerei finden. Dieser Wunsch könnte zumindest teilweise in Erfüllung gehen. Mit dem Kreisel ist einer der grössten Brocken der Mega-Baustelle gestemmt. Der Verkehr ist wieder flüssiger und auch das Linksabbiegen für den Verkehr aus dem Wynental in Richtung Entfelden und umgekehrt ist wieder möglich.