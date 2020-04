Die Absperrbänder der Stadt wirken nicht immer

Am letzten Wochenende war es in Aarau deutlich zu bemerken: Manche Leute nahmen die bevorstehenden Lockerungen der Corona-Massnahmen zum Anlass, um sich bereits nicht mehr an die Regeln zu halten. Zum Beispiel vor dem "Summertime", wo ein Take Away und zwei Glacé-Stände eingerichtet sind: Hier gibts auch ohne Bestuhlung genügend Sitzgelegenheiten am Aareufer, weshalb zahlreiche Sonnenhungrige und Spaziergänger eine Rast einlegten und sich dabei nahe kamen. Und im Wildpark Roggenhausen, wo die Tische und Sitzbänke vor dem Kiosk/Take Away mit breitem Band abgesperrt sind, scherten sich einige Besucher einen Deut darum, wie ein Augenschein am Sonntag zeigte: Sie hielten ein fröhliches Picknick.

Diese Missstände habe die Stadtpolizei nicht festgestellt, sagt indes der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Dies, obwohl die Stapo nach Angaben Hilfikers am vergangenen Wochenende "intensiv an allen Hotspots patrouilliert hat". Von Freitag bis Samstag sei dabei 18 mal interveniert worden: "Das heisst, es wurde verwarnt, weggewiesenund verzeigt. Schachen, Aareufer und Bahnhof waren für die Polizei die auffälligsten Orte", sagt der Stadtpräsident. Auch im Wildpark Roggenhausen sie die Stapo gewesen. Hilfiker sagt, "selbstverständlich" würden die Take Away-Anbieter ebenfalls kontrolliert, besondere Verweise hätten in letzter Zeit aber nicht erteilt werden müssen.

Auch am kommenden Wochenende werde die Stadtpolizei die Patrouillen durchführen, so der Stadtpräsident. (nro)