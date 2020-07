Die «Aarfähre» ist weitgehend ausgeweidet – Architekten wollen 2021 mit Neubau starten

Abbruch Manchem Fan von «Käpten Jo» und seiner «Aarefähre» wird angesichts dieses Fotos das Herz bluten – auch wenn seit der Schliessung des einstigen Erlebnislokals am 1. April 2018 klar war, dass etwas Neues kommen wird. Jetzt geht es einfach sehr schnell. Schneller, als viele erwartet hatten.

Bekannt war, dass die neuen Besitzer, die Architekten Peter und Christian Frei, das in die Jahre gekommene Gebäude von seinen Anbauten befreien wollen. Die entsprechende Abbaubewilligung liegt vor (AZ vom 14.5.). Die «Aarfähre» steht nicht nur an einer exponierten Lage vor dem Schloss, sondern ist auch volumengeschützt. Deshalb muss die Aussenhülle in das Neubauprojekt integriert werden.

Die Architekten haben das Projekt im Frühling vorgestellt. Sie hoffen, idealerweise im Frühling 2021 mit dem Bau starten zu können. Bevor sie allerdings das Baugesuch einreichen dürfen, müssen die Bibersteiner noch die komplett revidierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) genehmigen. Die Gemeindeversammlung ist vorgesehen für September. Bis zum Baubeginn wird das Gerippe an glorreiche «Aarfähre»-Zeiten erinnern.