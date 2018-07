«Meine Familie hat mir schon vor einigen Jahren vorausgesagt, dass ich in der Gastronomie arbeiten werde», erzählt Mirjam Wirz. Die Prognosen trafen ins Schwarze: Heute empfängt Wirz die Journalisten an der Bar des Gasthofes zum Schützen in Aarau. Die 18-Jährige hat diesen Sommer ihre Ausbildung zur Restaurationsfachfrau abgeschlossen – mit der Top-Note 5,5. Es ist der kantonsweit beste Abschluss in Wirz’ Lehrberuf. Sie sagt: «Am meisten schätze ich an diesem Beruf, dass er so vielseitig ist – und natürlich die Arbeit mit den Besuchern an der Front.»

Kein Tag wie der andere

Vielseitig ist der Beruf der Restaurationsfachfrau definitiv. Einen normalen Arbeitstag zu beschreiben, sei schwierig erklärt Mirjam Wirz: «Die sind immer ein wenig anders.» Trotzdem gibt sie einen Überblick, wie eine Schicht ablaufen könnte: «Wenn ich um 11 Uhr beginne, decken wir die Tische für das Mittagessen auf, damit kurz vor zwölf alles bereit ist, wenn die Gäste kommen. Zum Service gehört nicht nur, dass Mirjam Wirz Essen und Trinken an den Tisch bringt und im Anschluss wieder abräumt. Die 18-Jährige kennt zudem die Gerichte auf der Karte genau: «Welche Zutaten wurden verwendet, wie wurde das Gericht zubereitet, was für Gewürze sind enthalten? All das muss ich wissen, um die Gäste richtig beraten zu können.» Trotzdem frage sie zur Sicherheit meistens noch in der Küche nach, sagt die junge Restaurationsfachfrau. Denn: «Jeder Koch hat seine eigene Art ein Gericht zuzubereiten.» Nebst dem Essen berät Wirz die Gäste auch bei der Auswahl zu dem passenden Wein.

Nach dem der grösste Mittagsansturm vorbei ist, beginnt nebst dem Abräumen auch schon das Aufdecken für das Abendessen. Bei all den Arbeiten, welche die 18-Jährige zu erledigen hat, wird sie regelmässig unterbrochen. «Wein nachfüllen, neue Gäste bedienen – es gibt immer wieder Aufgaben, welche Priorität haben.» Das Wichtigste für Mirjam Wirz: «Durch meinen Service möchte ich den Gästen eine tolle Zeit im Restaurant ermöglichen.» Was am Anfang noch ein wenig schwierig gewesen war, wurde mit der Zeit zur Gewohnheit. «Es war schon stressig zu Beginn, aber man wächst in die Situationen rein.»

Auch Ausbildnerin Manuela Schmid ist mehr als zufrieden mit ihrer erfolgreichen Lernenden: «Sie hat die ihr zugewiesenen Arbeiten schon zu Beginn an mit einer bemerkenswerten Ruhe ausgeführt.» Die Auszubildenden im «Schützen» werden ab dem ersten Tag direkt ins Tagesgeschäft integriert, wie Schmid erklärt. «Wir sind der Meinung, dass sie auf diese Art und Weise am meisten lernen und profitieren können.» Es sei aber keineswegs so, dass die Lernenden von Beginn an alles können müssen. «Natürlich werden die Aufgaben an die Erfahrung angepasst. Man könnte es so erklären: Wir lassen die Auszubildenden zwar ins kalte Wasser springen, stehen aber immer mit einem Rettungsring neben ihnen.»

Die Abschlussprüfungen, welche die Restaurationsfachfrauen (und -männer) absolvieren müssen, haben es in sich. Alleine die praktische Prüfung dauert 8,5 Stunden.

Wintersaison in Davos

Mirjam Wirz arbeitet noch bis November im «Schützen», dann geht es für die 18-Jährige für eine Saison nach Davos in ein Hotel. Für sie eine perfekte Gelegenheit. «Ich snowboarde unglaublich gerne und bin auch allgemein ein Fan von Wintersport.» So habe sie die Hoffnung, dass sie nebst der Arbeit auch ab und zu auf die Piste gehen könne. Im Vordergrund stehe aber die neue Erfahrung: «Ich freue mich sehr darauf, neue Leute kennen zu lernen. Die Erlebnisse und die Erfahrungen, die man in einer Saison sammeln kann, sind sicherlich einzigartig.»