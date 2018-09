An Fitnessstudios fehlt es in Aarau nicht, schon gar nicht in der Telli. Deren zwei gibt es allein an der Delfterstrasse. Und nun will auch noch Clever Fit, vertreten durch die Schweizer Tochter Clever Sports AG (mit Sitz in Arbon), im an der Neumattstrasse entstehenden Gewerbehaus Hangaar ein Studio eröffnen und so den Aarauer Markt aufmischen.

«Es startet der Nahkampf im Schweizer Fitness-Geschäft», titelte die Handelszeitung, als vor anderthalb Jahren bekannt wurde, dass der 2004 gegründete Fitness-Discounter (mit aktuell über 340 Studios in Deutschland) Niederlassungen an mehr als 20 Schweizer Standorten plane. Die deutsche Kette, so die Handelszeitung, greife damit die Migros an. Inzwischen gibt es Clever Fit in Schaffhausen und Zuchwil SO. Am 1. November wird in Volketswil ZH ein weiteres Studio eröffnet.

In Aarau liegt bis zum 29. November das Gesuch für den Innenausbau im ersten Hangaar-Obergeschoss auf. Die Kosten werden laut Baugesuch auf 770 000 Franken veranschlagt. «Auf 1000 bis 1500 Quadratmetern», heisst es in der Betriebsbeschreibung, «werden den Mitgliedern vielfältige Kraft- und Ausdauergeräte, funktionelles Training sowie Zusatzleistungen wie Vibrationstraining, Vitamin- und Mineralgetränke-Bar und Solariennutzung angeboten.» Trainiert wird an sieben Tagen die Woche von 6 bis 24 Uhr. Drei bis vier Mitarbeiter werden sich jeweils im Studio befinden.

Modernste Technik wird über Transponderarmbänder und ein Drehkreuz den Zutritt regeln. Die Transponder erkennen auch, welche Leistungen ein Mitglied gebucht hat (Clever Fit funktioniert als Franchise-System), und schalten dementsprechend die jeweiligen Zusatzangebote frei.