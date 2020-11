Deutliches Ja zu Umfahrung Suhr: Kantonsparlament gibt grünes Licht für teuerste Aargauer Umfahrung

Die Süd- und Ostumfahrung von Suhr hat eine weitere Hürde genommen: Die vom Regierungsrat verabschiedete Botschaft für eine Anpassung des Richtplans fand an der Grossratssitzung nur wenig Gegenwehr. Der Projektierungskredit von 8,1 Millionen Franken wurde gutgeheissen. Das Ziel ist eine Entlastung der vom Autoverkehr stark geplagten Suhr und Gränichen.

Die Anbindung des Wynentals an die Autobahn soll mit den geplanten Umfahrungsstrassen verbessert werden. Angedacht sind unter anderem eine neue Brücke über die Wyna nordöstlich vom Suhrer Dorfzentrum und eine Strasse, die entlang der A1 bis zum Weiler Weltimatt in Oberentfelden führt. Die Bahnschranken, die in Suhr lange Staus verursachen, würden umfahren oder untertunnelt.

Grünliberale und SP geteilt, Bürgerliche dafür

Im Kantonsparlament meldeten sich gleich als erste diejenigen zu Wort, die als einzige geschlossen gegen die Vorlage waren: die Grünen. Die Vorlage schiesse «weit übers Ziel hinaus», sagte Hansjörg Wittwer (Aarau). Auf die von den Grünen geforderte Prüfung der Umweltauswirkungen sei zuwenig eingegangen worden. «Ohne Begeisterung» zeigten sich auch die Grünliberalen, traten aber auf die Vorlage ein.

Geteilter Meinung war auch die SP: Eigentlich sei sie gegen Umfahrungsstrassen, weil sie insgesamt zu mehr Verkehr führen, liess Gabi Lauper Richner (Niederlenz) verlauten. Die SP sehe aber den Handlungsbedarf in Suhr. Es sei nicht nur eine Stosszeitproblematik, sondern ein Problem wegen der Bahnbarrieren, die den Autoverkehr aufhalten.

