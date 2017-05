Sind die zahlreichen Shoppingcenter-Projekte in der Schweiz, wozu auch der Plan A des Aarauer Stadionprojekts gehört, also Fehlinvestitionen? «Das ist schwierig vorauszusagen, wenn es sich an einer Top-Lage befindet, kann das schon funktionieren», so der Experte. Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen in den letzten zehn Jahren wirklich verändert. «Vor fünf, sechs Jahren war die Baugenehmigung der Knackpunkt – heute ist es, genügend Mieter zu finden.»

Die Zurückhaltung der potentiellen Mieter begründet Hochreutener mit den gesättigten und rückläufigen Märkten. Auch brauche der Onlinekonsum keinerlei Flächen. «Betrachtet man den Fashion-Markt, sieht man, dass in den letzten zehn bis zwanzig Jahren nur expandiert und expandiert wurde – hier ist nun eine Flächen- resp. Kaufstellen-Bereinigung im Gange.»

Den Zenit als überschritten sieht Thomas Hochreutener nicht nur bei den Shoppingcentern sondern auch bei der Verkaufsfläche allgemein. Er zieht hier den Vergleich zu den Banken und den Lebensmittelgeschäften: «Noch vor 10, 15 Jahren hatten wir in Dörfern zahlreiche Banken, heute haben vielleicht noch zwei bis drei überlebt.» Ebenso habe es sich mit dem Lädeli-Sterben verhalten.

Hochreutener prognostiziert: «Nun kommt diese Entwicklung auch bei den Nonfood-Märkten.

(edi)