Detailhandel Volg Auenstein bleibt wegen Umbau geschlossen Die Änderungen bei der Postagentur lösen den Umbau aus. Die Ladenbetreiberin nutzt die Gelegenheit für weitere Aufwertungen.

Der Volg in Auenstein, hier in einer älteren Aufnahme. AAR

Der Volg Auenstein bleibt wegen Umbauarbeiten vom 30. April bis am 13. Mai geschlossen. «In den nächsten Jahren müssen alle Volg-Filialen mit Postagenturen auf das neue Postmodell V-Max umstellen, was im Volg Auenstein mit einem grösseren Umbau verbunden wird», erklärt Roger Müller. Er ist Leiter Detailhandel bei der Landi Maiengrün, welche die Auensteiner Volg-Filiale betreibt. Die Umstellung bedeutet, dass die Dienstleistungen für die Postkunden neu direkt an der Kasse abgewickelt werden. Für die Päckli wird ein Lagerraum in der Nähe der Kasse geschaffen.

Die Landi Maiengrün nutzt die Gelegenheit und wertet die Filiale weiter auf. Zum Beispiel mit einem neuen Innenanstrich. Das Sortiment werde auf den aktuellsten Stand angepasst, so Roger Müller. «Der offene Fleischkühler wird ersetzt durch einen mit Türen, wodurch Energie eingespart werden kann, was wiederum ein kleiner Beitrag für eine bessere Umwelt ist.» Die Beleuchtung im Lager werde auf LED umgestellt, die Abwärme der Kühlvitrinen für die Wohnungen genutzt. Ausserdem lässt die Landi einen Telealarm installieren, der Alarm gibt, wenn eine Kühlvitrine ausfällt. «Wir investieren rund 400’000 Franken», so Müller.

Das vierköpfige Team von Filialleiterin Tamara Schildknecht wird die Filiale am Samstag, 14. Mai, wiedereröffnen.

Die Gemeinde teilt mit, dass Kehricht- und Sperrgutmarken während der Schliessung auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden können.