Destillerie Der Aarauer Gin mit dem Affen: Die unglaubliche Geschichte von «Monkey in a Bottle» Vor eineinhalb Jahren starteten Jean Hächler und Michael Stampfli einen Versuch und brannten selber 230 Flaschen Gin. Vier Monate gaben sie sich, um sie zu verkaufen - nach zwei Tagen waren alle weg. Seither geht «Monkey in a Bottle» durch die Decke. Und diese Woche hat sich der grösste Wunsch der beiden erfüllt.

Jean Hächler (links) und Michael Stampfli haben «Monkey in a Bottle» vor eineinhalb Jahren gegründet. Jetzt sind sie mit ihrer Destillerie auf dem Areal der Glockengiesserei Rüetschi am Rain in Aarau eingezogen. Valentin Hehli

Dieses Gluckern. Dieses Zischen und Gurgeln, es ist Musik in ihren Ohren. Und sowieso ist diese kupferne Apparatur mit Röhrchen und Kessel, mit Ofen und Hähnchen die Schönste, die sich Michael Stampfli (53) und Jean Hächler (44) vorstellen können. Es ist ihre Brennerei, ihre Destillerie, ihre ganz eigene, die erste offiziell anerkannte in der Geschichte Aaraus. Und sie steht nach Monaten des Wartens endlich im neuen Daheim in den Räumen der Glockengiesserei Rüetschi am Rain in Aarau.

Hier wird ab nächster Woche der Aarauer Gin «Monkey in a Bottle» gebrannt, der Gin mit dem dandyhaften Schimpansen auf der Etikette, dessen Name als Hommage an den legendären Aarauer «Affenkasten» steht, für die Affenbrotbaumfrucht – und ein bisschen für das, was «Monkey in a Bottle» auf Englisch bedeutet: nicht ganz dicht. Doch dazu später.

Am Donnerstag wurde die Destille angeliefert:

Am Anfang war es die Suche nach einer Ablenkung

Diese Destillerie ist der Anfang. Und setzt gleichzeitig einer Geschichte die Krone auf, die ihresgleichen sucht: Vor gut eineinhalb Jahren war es, im Oktober 2020, als Jean Hächler einen Zeitvertreib suchte, eine Ablenkung. Etwas Grosses sollte es werden, also schlug er seinem Schwager vor, nicht mehr nur für sich selbst Gin zu brennen, denn das taten sie bereits seit ein paar Jahren in Kleinstmengen daheim in Aarau Rohr und aus lauter Freude an der Sache, sondern im grossen Stil. 230 Flaschen sollten es werden, mit selbstgestalteter Etikette und eigener Flasche.

Mitte Dezember füllten sie die erste Flasche ab. «Wir gaben uns vier Monate Zeit, um die Flaschen zu verkaufen», sagt Stampfli. Das Ziel haben sie weit verfehlt. «Man hat uns die Flaschen aus den Händen gerissen. Nach zwei Tagen waren wir ausverkauft.»

So nahm die Geschichte ihren Lauf. Heute gibt es «Monkey in a Bottle» als London Dry Gin, als New Western Gin und als Old Tom Gin, also als seltenen Fassgelagerten. Ein kleines, feines Sortiment, auf das die beiden stolz sind. «Einen Gin brennen kann jeder», sagt Stampfli, «aber einen guten Gin nicht.»

Dass der «Monkey» gut ist, ist inzwischen offiziell verbrieft: Er ist sechsfach vergoldet. Gold gab es an den World Gin Awards 2022 (zweimal), an den China Wine & Spirits Awards 2021 (Doppelgold), an den The Gin Guide London 2021 und an den USA Spirits Ratings 2021. Dazu zweimal Silber an der International Wine & Spirits Competition 2021 und an der DistiSuisse 2021, nicht zu vergessen die Goldmedaille, die die Buchser Bäckerei Kaufmann an der Swiss Bakery Trophy 2022/2023 für die mit Gin gefüllten Pralinen gewonnen hat.

Ausserdem ist «Monkey in a Bottle» der einzige Schweizer Gin, der eine Kooperation mit Schweppes Premium hat. Eine Erfolgsgeschichte, die bei Michael Stampfli bereits bleibende Spuren hinterlassen hat: Auf seinem rechten Unterarm hat er Affe und Schriftzug tätowieren lassen. Eine Wettschuld. «Ich habe gesagt, dass ich mich tätowieren lasse, sollten wir nur eine einzige Medaille gewinnen.»

Logo und Schriftzug ihres Gins liess sich Michael Stampfli auf den Unterarm tätowieren. Eine Wettschuld. Valentin Hehli / AAR

Bis April wurde der «Monkey» bei Urs Lüthy in Muhen gebrannt, jetzt können Stampfli und Hächler dies in Aarau tun, doch damit wird die Arbeit nicht weniger. Mit ihrer Destillerie wollen sie die Produktion des eigenen Gins ausbauen, gleichzeitig aber als «Destillery Aarau» auch für Dritte brennen. Jeden Samstag wird nun gebrannt, in einem Durchgang gibt die Anlage 120 Liter her.

Dazu kommt die Arbeit mit dem Abfüllen, dem Etikettieren, dem Bereitmachen für den Verkauf. Und natürlich das Suchen nach neuen Rezepten. Sechs Monate dauert das in der Regel; alleine den London Dry haben sie 34 Mal gebrannt. Und da bleiben sie ihrer Linie treu: «Ein guter Gin ist klassisch rund, ohne Ecken und Kanten. Wir mögen keinen Fruchtsalat», sagt Hächler.

Noch immer gibt es Hühnerhaut

Trotz des ganzen Erfolgs; man hört Stampfli und Hächler an, dass sie darob wohl am meisten erstaunt sind. «Das ist so verrückt wie ein Sechser im Lotto», sagt Stampfli. «Die Wertschätzung der Leute ist gewaltig, ich habe noch immer ob jeder verkauften Flasche Hühnerhaut.» Und auch wenn das Potenzial gross ist, so ist und bleibt die Gin-Produktion ein Hobby. Beide arbeiten voll, Stampfli als Zuständiger für Kläranlagen beim kantonalen Departement für Bau, Verkehr und Umwelt, Hächler ist Geschäftsführer von Volvo Financial Services.

Ein Hobby also, für das die beiden viel Hilfe bekommen. «Ohne unsere Familien und unsere Freunde geht gar nichts», sagt Stampfli. Die entscheiden jeden Schritt mit, die rüsten die Tonnen von Orangen und Zitronen. «Unsere Frauen brauchen viel Geduld mit uns», sagt Stampfli und die beiden lachen. Nicht nur, wegen der vielen Arbeit. «Wir sind nie gleicher Meinung, wir können auch ganz schön streiten. Das ist unser Erfolgsrezept.»

Bislang gehen 90 Prozent in den Aargau

Und wie geht es nun weiter? «Wir möchten gerne jemanden einstellen, der uns bei den Arbeiten unterstützt», sagt Stampfli. Dann sei es weiter an der Zeit, Werbung zu machen, denn bis dato ist der Aarauer Gin ohne solche ausgekommen. Nun sollen die Getränkehändler schweizweit vom Aarauer Gin erfahren; bislang verkaufen die beiden 90 Prozent der Flaschen im Kanton, das Meiste in der Region Aarau. «Wir brauchen nun aber jemanden, der bei den Getränkehändlern in der Schweiz anklopft.»

Was dann kommt, das mögen sich die beiden noch gar nicht ausmalen. Aber ein weiteres Tattoo wird es geben, darauf wurde bereits gewettet. Stampfli: «Wir sind halt beide ein bisschen verrückt. ‹Monkey in a Bottle› eben.»