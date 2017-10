Für die Alte Reithalle scheuen sie keinen Aufwand: Maja Baumann und Brigitte Hürzeler, die beiden Organisatorinnen der Schweizer Designmesse «in&out», sind von der Halle so begeistert, dass sie lieber eine teure Heizung anschaffen, anstatt das Lokal zu wechseln. «Alle waren letztes Jahr von der Alten Reithalle restlos begeistert, Aussteller wie Besucher. Ein Wechsel wäre ein kapitaler Fehler», sagt Maja Baumann. Da sei ihnen der Aufwand für eine Heizung jeden Rappen wert.

Jetzt wird also eine Heizung installiert. Keine Heizpilze oder Strahler, das wäre aus feuerpolizeilicher Sicht zu gefährlich, sondern eine Apparatur vor der Halle, die über Rohre Warmluft ins Innere pustet. Ausserdem müssen alle Aussteller bereits am Donnerstag ihre Stände fertig einrichten, damit die Hallentüren am Freitagmorgen vor Ausstellungseröffnung nicht mehr offenstehen.

Ein Drittel neue Aussteller

Abgeschreckt hat die Kälte die Aussteller nicht: Waren es letztes Jahr 82 Aussteller, sind es heuer 88, beworben hatten sich über 120. Unter diesen 88 Ausstellern sind zum ersten Mal auch einige Start-ups, die zu günstigen Konditionen eine ganz kleine Fläche mieten konnten, sowie 28 neue Aussteller, darunter auch bekannte Grössen wie die Designerin Ida Gut. «Wir haben die Regel, dass wir jedes Jahr rund einen Drittel neue Labels berücksichtigen», sagt Maja Baumann. «So garantieren wir auch treuen Besuchern, dass die Messe jedes Jahr Überraschungen bereithält.»

Die Aussteller stammen aus den Bereichen Mode, Möbel, Wohnaccessoires, Schmuck, Textil, Keramik, Karten und Papeterie. Was sie eint: Sie alle arbeiten und produzieren in der Schweiz. «Das unterscheidet uns von anderen Messen», sagt Brigitte Hürzeler. Und da sind die beiden Messemacherinnen strikt, Billigkonkurrenten aus dem Ausland haben keine Chance.

«Wer hier ausstellt oder kauft, legt Wert auf Qualität und Regionalität», sagt Brigitte Hürzeler. Das kostet natürlich auch etwas mehr. «Deshalb passt auch unser Slogan mit der kleinen Sünde so gut», sagt Maja Baumann und lacht. Während letztes Jahr die Eintrittszahlen mit 5300 Besuchern bereits alle bisherigen Rekorde gebrochen hatten, wollen die beiden Frauen heuer noch etwas höher klettern. «Wir rechnen mit 5500 bis 6000 Besuchern», sagt Maja Baumann.

Damit dies gelingt, wurden die Öffnungszeiten optimiert: Neu öffnet die Messe am Freitag bereits um 10 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Dadurch würden sich die Besucher besser über den Tag und im Raum verteilen, sagt Baumann: «Und so lohnt sich die Reise nach Aarau auch nach Feierabend noch.» Wer auch nach Messeschluss noch nicht heimwill, für den gibt es noch eine Party in der Bar im Stall.

«in&out» 27. bis 29. Oktober in der Alten Reithalle, Apfelhausenweg 20, Freitag (10 bis 21 Uhr), Samstag (10 bis 20 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr). Infos auf www.in-out-design.ch