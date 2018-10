Erst waren die Zürcher ja skeptisch. Eine Designmesse in Aarau? Mitten in der Provinz? Doch jetzt kommen die Zürcher Aussteller in Scharen. Nicht nur, weil hier das Gedränge kleiner, das Publikum interessierter ist. Viele Aussteller verkaufen in Aarau besser als in Zürich, manche hätten hier letztes Jahr sogar Rekordumsätze erzielt. «In Zürich kommen die Besucher an Designermessen, um gesehen zu werden. Nach Aarau kommen die Besucher, weil sie die Produkte sehen wollen», erklärt sich Maja Baumann das Aarauer Geheimrezept.

Und in zwei Wochen kommen sie wieder: Die 12. «in&out» geht auf, in der Alten Reithalle. 96 Aussteller haben die Messemacherinnen Maja Baumann (aus Erlinsbach SO) und Brigitte Hürzeler (aus Schönenwerd) aus über 130 Bewerbungen ausgesucht, noch mehr als im letzten Jahr und darunter auch einige Gewinner und Nominierte für verschiedene Designpreise. Die Aussteller stammen aus den Bereichen Mode, Möbel, Wohnaccessoires, Schmuck, Textil, Keramik, Karten und Papeterie.

Was sie eint, ist die Schweiz: Wer an der «in&out» ausstellt, arbeitet und produziert in der Schweiz, Billiganbieter aus dem Ausland haben keine Chance. «Wer hier ausstellt oder kauft, legt Wert auf Qualität und Regionalität», sagt Brigitte Hürzeler. Um die 6000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Deutschschweiz zieht dieses Merkmal jedes Jahr an.

Mehr Männer erwünscht

Mit 96 Ausstellern habe man eine gute Grösse, sagt Maja Baumann. Nicht nur für die Halle, sondern insbesondere für die Besucher. «Bei diesem Angebot hat der Kunde die Möglichkeit, alles mit Interesse und Konzentration anschauen zu können.» Wären es mehr Aussteller, würde man den Besucher erschlagen. «Schon bei dieser Grösse gibt es zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich mit dem Katalog ganz akribisch auf die Messe vorbereiten und zwei Mal kommen, um sich ganz gezielt durch das Angebot zu arbeiten», so Hürzeler.

Und doch hätten die beiden Messemacherinnen einen Wunsch: mehr Männer. Sowohl bei den Ausstellern, als auch bei den Besuchern. Möbel, Velos, Skis, das würde die Männer anziehen. Doch so einfach sei das nicht, es gäbe nicht viele Schweizer Produzenten. «Sich mit Schweizer Design zu etablieren erfordert viel Geduld», sagt Brigitte Hürzeler. «Diese Geduld, diese Ausdauer kann und will sich ein Mann womöglich weniger leisten als eine Frau. Dazu ist der Erfolgsdruck vielleicht für Männer einfach etwas zu hoch.»

Sorgen wegen Reithalle

Die Herzen von Maja Baumann und Brigitte Hürzeler schlagen nicht nur für Aarau, sondern insbesondere auch für die Alte Reithalle. So sehr, dass sie die Abstimmung über das Kulturprojekt im Juni bei aller Begeisterung für das Projekt auch mit Sorge betrachtet haben. «Wir haben gebibbert, ob wir mit unserer Messe in einer künftigen Nutzung noch Platz haben», sagt Brigitte Hürzeler. Doch alle Sorgen waren umsonst, spätestens 2021 wird die «in&out» wie gewohnt in der Reithalle stattfinden.

Bleibt aber die Frage nach nächstem Jahr, wenn die Alte Reithalle umgebaut wird. «Für uns war klar, dass wir auch 2019 mit der Messe in Aarau bleiben wollen», sagt Brigitte Hürzeler. Einen Ortswechsel, wie die Messe sie in ihrer Geschichte mit Schönenwerd und Langenthal als Veranstaltungsort schon zwei Mal erlebt hat, wollten die beiden ihren Besuchern nicht noch einmal zumuten, das sorge für zu viel Verwirrung.

Auch ein Aussetzen sei nicht zur Diskussion gestanden. «Wir haben mit dem letzten Oktoberwochenende das perfekte Datum für die Messe gefunden, diese Regel dürfen wir nicht brechen», sagt Maja Baumann. Also mussten die beiden ein Ersatzlokal suchen. «Ein Lokalitätswechsel ist nicht ganz so schlimm wie ein Ortswechsel», sagt Brigitte Hürzeler und lacht. Wer aus lauter Gewohnheit den alten Ort ansteuere, verliere so nur zehn Minuten Fussweg.

Sind die beiden also fündig geworden? Die beiden nicken. Ja, endlich, nach sorgenvollen Monaten haben sie die Zusage für ein Ersatzlokal in Aarau. Weil die Verträge aber noch nicht unterzeichnet sind, wollen Hürzeler und Baumann den Ort aber noch nicht nennen. «Aber so viel steht fest: Die ‹in&out› wird auch 2019 am letzten Oktoberwochenende in Aarau stattfinden.»

Designmesse «in&out» vom 26. bis 28. Oktober in der Alten Reithalle am Apfelhausenweg 20 in Aarau. Freitag 10 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. www.in-out-design.ch