Die alte Dame stutzt. Bleibt stehen, dreht sich um. «Äh... Wo bini jetzt dehei?» – «Kommen Sie, ich zeige es Ihnen», sagt Ursula Baumann. Die Geschäftsführerin des Alterszentrums Suhrhard in Buchs führt die Seniorin um die Ecke, wo die Bewohnerin ihre Zimmertür erkennt. Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die sich verläuft. Denn das «Suhrhard» wurde während der letzten dreieinhalb Jahre komplett umgebaut – und das bei laufendem Vollbetrieb.

Das heisst: Zuerst kam der Erweiterungsbau, der im Februar 2016 bezogen werden konnte, danach wurde der alte Gebäudeteil komplett ausgehöhlt und saniert. Diese Woche nun konnte auch dieser Teil wieder bezogen werden. 34 Bewohner zügelten mit ihren Habseligkeiten vom Provisorium im Garten in ihre neuen Zimmer. Ein Riesenaufwand und eine grosse Herausforderung für alle – Bewohner und Mitarbeiter. Hilfe kommt von der Zivilschutzorganisation ZSO Aare Region, rund 90 Mann sind im Einsatz.

Fast kommt Hotel-Feeling auf

Es ist schön geworden, das neue Pflegeheim. Viel heimeliges Holz, grosszügige Gänge, moderne Möbel, frische Farben. Der Lichthof im Kern, an dessen Fuss einige Sessel stehen und der von jedem Stockwerk durch grosse Fensterfronten einsehbar ist, ist ein Highlight. Fast kommt Hotel-Gefühl auf. Aber all das Neue, die schiere Grösse, die ungewohnten Wege, das überwältigt die Bewohner. «Es wird eine Weile dauern, bis sich alle wieder zurecht finden», sagt Baumann.

Heidi Schüpfer hat die erste Nacht in ihrem Zimmer hinter sich und «verhältnismässig gut geschlafen». Das neue Zimmer gefalle ihr gut, aber: «Leider sehe ich jetzt nicht mehr zu den Geissen.» Noch stehen Umzugskartons in ihrem Zimmer, was nicht in Frau Schüpfers Sinne ist, denn sie ist «eine Ordentliche», wie Ursula Baumann sagt. Die Züglete haben «die Zivilischte» gemacht – so nennt Frau Schüpfer die Zivilschützer.

Die Bewohner verliessen am Morgen das alte Zimmer im Provisorium, wurden tagsüber mit Aktivitäten und einem feinen Wurstsalat beschäftigt, gegen 16 Uhr waren die neuen Zimmer bezugsbereit. «Das heisst: Bett und Nachttisch stehen, Telefon und Fernseher sind angeschlossen», so Baumann. «Alles andere – das Auspacken, die Dekoration – wird in den nächsten Tagen gemacht.»

Zuoberst, im 4. Stock, befindet sich die geschützte Abteilung für Menschen mit Demenzerkrankungen. Hier können sie sich relativ frei bewegen, können auch mal auf die Terrasse, werden 24 Stunden am Tag betreut und so gut wie möglich in den Alltag eingebunden. Ein besonderes Highlight ist das Aquarium, finanziert durch Spendengelder des Altersheimvereins.

Es gibt vierzehn fixe Betreuungsplätze und neuerdings – ab Mitte August – auch Platz für zwei temporäre Gäste. «Für Ferienaufenthalte, Tagesgäste oder Notfälle», erklärt Baumann. Etwa, wenn der pflegende Partner einer Demenzkranken unverhofft ins Spital muss.

Mit der Erweiterung steigt die Gesamtkapazität des Pflegeheims um 20 Prozent auf 100 Betten. Im Moment laufen letzte Arbeiten und die Mängelbehebung. Hier fehlt noch eine Store, da ein Handlauf. Kleinigkeiten. Im Bauverlauf gab es aber auch handfeste Probleme, etwa eindringendes Wasser an den Nahtstellen der beiden Gebäudehälften.

Und aktuell die Sache mit der Hitze: Der Minergie-P-Eco-Bau verfügt zwar über kontrollierte Lüftung, aber die Anlage ist noch nicht optimal eingestellt. Teilweise wurden Ablufteinrichtungen vergessen. Mit anderen Worten: Es ist heiss im Neubau. Ursula Baumann: «Die Bewohner kommen damit einigermassen gut zurecht, aber für die Mitarbeitenden, die sich viel bewegen müssen und in den Büros teils keine Fenster nach draussen haben, ist die Situation schweisstreibend.» Die Medikamente mussten im Keller oder im gekühlten Server-Raum zwischengelagert werden. Baumann hofft, dass das Problem bis im September behoben ist.

Ein teurer Bau

Der Um- und Erweiterungsbau wird etwa 46 Millionen Franken kosten. Das ist zwar fast doppelt so viel, als man zu Beginn der Projektierung ausgeben wollte, aber entspricht dem nach der Planungsphase revidierten Kostenvoranschlag. 10 Millionen kommen von der Stadt Aarau und der Gemeinde Buchs, von der Letzteren in Form von Bauland.

Am 21. 10. wird das neue Pflegeheim offiziell eröffnet. Die Bevölkerung ist am Nachmittag zur Besichtigung eingeladen.